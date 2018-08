A direção do PT do Rio passou o fim de semana tomando Rivotril como quem come M&M. É que começou a circular nos grupos de whatsapp do partido, um vídeo contendo um pout pourri de alguns dos melhores momentos de sua candidata ao governo que circularam nos últimos dias. Além de besteiras como dizer que Lula “é o crush de todo mundo”, ou defender que o “c... é laico”, o novo vídeo deixou a turma mais experiente de cabelo em pé. “Sou a favor do assalto”, diz a candidata. “Há uma lógica no assalto, eu não tenho uma coisa que eu preciso e fui contaminado pelo capitalismo...”. O que circulou nas redes petistas é o medo em relação a como esses e outros comentários podem impactar na eleição. Oficialmente o PT diz que quer criar uma imagem e não ganhar a eleição, assim como foi com a candidatura de Gabeira em 1986. Mas os tempos são outros e Gabeira nunca chegou a esses extremos. Anos depois, quando disputava o segundo turno para a Prefeitura com Eduardo Paes, Gabeira foi vítima de um tropeço. Quando soube que a deputada Lucinha havia se bandeado para a campanha de Eduardo, Gabeira desabafou dizendo que ela tinha “uma visão suburbana da política”. Jornalistas ouviram o comentário e o noticiaram. Em seguida, o marketing de Eduardo Paes fez o que quis com a frase, até convencer o eleitorado menos favorecido que o modernoso Gabeira não gostava de suburbanos. Se por muito menos, fez-se o que fez, imaginem quando frases como essa da defesa do assalto saírem da Praça São Salvador e chegarem aos ouvidos do eleitor comum?

Homofobia

Foi marcada para novembro, na 31ª Vara Cível do Rio, a audiência de conciliação entre o ator Leonardo Vieira e o portal Blasting News. Leonardo pede R$ 150 mil por danos morais em processo contra o site, que divulgou fotos suas afirmando que ele estaria saindo com um ex-garoto de programa, quando, na verdade, ele não só namorava a tal pessoa há anos, como estava com casamento marcado. Após a reportagem, Leonardo sofreu inúmeros ataques homofóbicos.

Erguei as mãos

Chamava a atenção a agenda de ontem do probo ministro da Cultura Sérgio Sá Leitão. Às 15h30 ele reuniu-se com Aline Barros para tratar da produção cultural gospel. Deve ter sido um papo rápido. Isso porque às 16h, sua excelência tinha reunião com o produtor Jayme Eduardo para tratar do Festival Internacional de Cinema Cristão. Ainda bem que o estado é laico, né?

Avante, populi

Ontem, no Mercado Livre, já estavam disponíveis pelo menos sete modelos diferentes de camisetas da União das Repúblicas Socialistas da América Latina (URSAL). Os preços variam de R$ 29 a R$ 158.

La bodeguita

A Emporium Cigars trouxe ao Brasil duas novas seleções de Habanos, marca conhecida por produzir o Cohiba, charuto criado para atender exclusivamente a Fidel Castro e que hoje é um dos mais famosos _ e caros_ do mundo. A caixa com seis charutos custa a bobagem de R$ 1.300.

Ejaculador da Supervia

Brasil de Oliveira Lima, acusado de ter ejaculado na perna de uma passageira dentro de um trem da Supervia, participa hoje de audiência na 2ª Vara Criminal de Bangu. Brasil responde ao processo em liberdade, porém cumprindo diversas restrições, como a proibição de manter contato com a vítima por qualquer meio de comunicação e de se aproximar dela por no mínimo 200 metros. O processo corre em segredo de justiça.

Bumbum na nuca

Deve ser efeito da prisão do Dr Bumbum. O último grito da semana que passou nas redes londrinas foi a promoção da “brazilian non-invasive butt lift”. É um tratamento no qual eletrodos são colocados em áreas específicas com o objetivo de ajudar a moldar curvas do corpo. Custava o trocado de 59 libras, ou algo como R$ 292. Uma pechincha.

LANCE LIVRE

A editora Consequência lançará amanhã o livro “Política econômica nos anos de chumbo”, de Mônica de Sousa Martins, Pedro Henrique Campos e Rafael Brandão, e outros, na Livraria Travessa de Botafogo.