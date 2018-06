Pela estrada afora

Depois de rodar a bordo de um Kia Ceratto 2011 mais de 15 mil quilômetros pelas estradas brasileiras em caravana, Valéria Monteiro, ex-apresentadora do Jornal Nacional, prepara-se para travar uma guerra com a direção do PMN para conseguir lançar-se como candidata à Presidência da República nas eleições de outubro. “Depois de garantir minha candidatura, o presidente do PMN, Carlos Massarollo, recuou e ainda bateu o telefone na minha cara”, diz Valéria, indignada, de Fortaleza, onde a caravana parou devido à greve dos caminhoneiros. Ela reclama por não estar sendo incluídas nas pesquisas e sabatinas (“colocam até o Eymael e não me colocam”) onde gostaria de expor suas ideias como a criação do Ministério das Indústrias Criativas. Se não ganhar a parada, Valéria deve continuar percorrendo o Brasil como uma espécie de anticandidata. Nos próximos dias o périplo vai percorrer o Piauí e o Maranhão. “Quero representar os indignados, aqueles que hoje não querem votar”. A coluna deseja sorte a Valéria na empreitada.

Que coisa!

A Assembléia vota quinta-feira projeto de lei que, se aprovado, obriga que passe a constar nos registros de ocorrências informações sobre casos de gravidez ou de mães de filhos de até 12 anos. Houve quem pensasse que o projeto caía como uma luva para a ex-primeira-dama Adriana Ancelmo. Só que não. É uma iniciativa da bancada do PSOL.

Pulando fora

Está dando ruim a articulação de Jair Bolsonaro para construir um palanque no Rio em torno do deputado Marcelo Delaroli. É que o sonho do parlamentar é guardar-se para disputar, em 2020, as eleições de Maricá.

Sambar, sambou

Adilson Campos de Oliveira, sócio benemérito da Portela, foi excluído do quadro da agremiação três anos depois de ser eleito membro do Conselho Deliberativo, sob acusação de condutas criminosas. Ele entrou na Justiça com um pedido de danos morais, pois reportagens sobre o fato teriam maculado sua honra, mas os desembargadores da 10ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio mantiveram a sentença que negou a indenização.

Leão sem dentes

A decisão do ex-ministro Edson Santos em disputar a pré-candidatura do PT ao governo gerou reações curiosas dentro do partido. “Edson é igual a um jogador de futebol em fim de carreira”, cravou uma raposa felpuda do partido. “Teve 1,8 milhão de votos para o senado e quatro anos depois seu cacife caiu para 18 mil na última eleição. Edson não se elege hoje nem síndico.”

Aliás...

O astral dos petistas anda tão em baixa que na avaliação da direção regional, outra estrela pode ficar de fora do Congresso ano que vem: a ex-governadora Benedita da Silva.

De volta à ribalta

Uma figura há tempos sumida das páginas políticas deve reaparecer hoje à noite, no Clube Canto do Rio, no ato de lançamento da candidatura do deputado Chico D’ângelo à reeleição. O ex-prefeito de Niterói, Jorge Roberto Silveira.

Campanha estranha

Tem muita gente boa confusa com a estratégia pré-eleitoral de Eduardo Paes. O ex-alcaide procura os partidos, vai às bases, faz promessas, mas diante das câmeras, nega a candidatura. A ideia é clara: não pôr a cabeça para fora por enquanto para evitar desgastes. Pode até ser uma boa ideia mas os adversários estão chamando Eduardo para o ringue e ele está apanhando sem reagir.

------

LANCE LIVRE

A Editora Revan está lançando “Por Trás das Grades – o encarceramento em massa no Brasil”. A obra de Victor Martins Pimenta propõe uma análise sobre o encarceramento no Brasil a partir de um olhar criminológico-crítico. Anita Schwartz Galeria de Arte inaugura no próximo dia 20 de junho, às 19h, a exposição “Autofagia – Eu Devoro Meu Próprio Tempo”, com obras inéditas do celebrado artista Delson Uchôa.