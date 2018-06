A direita vem com tudo

O Rio periga eleger em outubro dois senadores do campo conservador. Além de Flávio Bolsonaro, que lidera disparado as pesquisas, as últimas análises indicam que o segundo colocado na disputa é o senador Eduardo Lopes, o ex-suplente de Marcelo Crivella que, apesar de pouco conhecido, vem a ser simplesmente o principal operador político da Igreja Universal. São dois os mais significativos fatores que dão vantagem ao bispo. Primeiro: os evangélicos do Rio contam com um senador em Brasília há pelo menos 20 anos. Agora imagine se você fosse pastor. Você toparia abdicar dessa posição no xadrez político e votar em um candidato do PC do B ou do PSOL? O segundo fator é ainda mais evidente. Qual será o segundo voto, querido leitor, de quem votará em Flávio Bolsonaro para senador. Certamente não será para Chico Alencar, muito menos Lindberg Farias. Petistas e psolistas fecharam um acordo de lançar apenas um candidato ao senado cada um para que os eleitores de esquerda possam votar tanto em Chico quanto em Lindberg. A estratégia, entretanto, está com muito mais pinta de abraço de afogado.

Não é não

Advogado especialista em direitos autorais, Luiz Felipe Soares deu entrada na 5ª Vara Empresarial com uma ação por uso indevido de imagem contra o deputado Pedro Paulo (MDB). Durante a campanha para a Prefeitura em 2016, Pedro usou em um vídeo um grafite da artista plástica Camila Camiz. Além de não ter dado autorização, Camila é feminista e militante do coletivo Rede Nami e não quer sua imagem associada ao parlamentar.

Só love

Os dois lados negam o namoro. Mas a flor que enlaça o sussurrado romance entre as candidaturas de Eduardo Paes e Romário, é a possibilidade de liquidar a fatura de uma vez no primeiro turno.

Chame o ladrão

Você sabe que a coisa está preta mesmo quando passa em frente ao Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Praças, a Academia da Polícia, em Jardim Sulacap, e dá de cara com uma enorme faixa preta com os dizeres: “SOS Polícia”.

Má-drasta

O TJ condenou a 32 anos de reclusão em regime fechado a madrasta da menina Micaela, de quatro anos, encontrada morta dentro de sua casa em Brás de Pina, no subúrbio do Rio, em 2016. De acordo com testemunhas, Joelma Souza da Silva tinha um histórico de agressões à menina, acabando por espancá-la até a morte. O próprio filho de Joelma, Wellington, denunciou a mãe à polícia. Felipe Ramos da Silva, pai de Micaela, com quem a menina vivia desde os dois anos, foi absolvido da acusação de omissão.

Juntos somos fortes

Candidato favorito do MDB à Alerj, o ex-prefeito de Queimados Max Lemos, trocou anteontem dois dedos de prosa com Henrique Meireles. O ex-todo poderoso das finanças comprometeu-se a ajudar o companheiro com idéias práticas e concretas para tirar o Rio da lama. “A nova Assembléia que será eleita em outubro terá papel decisivo na tarefa de aglutinar forças políticas e setor produtivo garantindo um grande pacto que permita ao Rio superar a crise”, diz Max.

Intervenção militar

Perguntar não ofende. Mas já faz cinco anos desde que o Exército destruiu, durante a invasão do Complexo da Maré, o conjunto de iluminação cênica projetado por Peter Gasper para a Ponte do Saber, que liga a Ilha do Fundão à Linha Vermelha. Novidade no Brasil, o sistema de lâmpadas led parecia dar à luz os movimentos de uma harpa. Vai ficar por isso mesmo?

LANCE LIVRE

• Primeira professora com síndrome de Down no país, Débora Seabra, receberá a Medalha Tiradentes por iniciativa do deputado Janio Mendes. A Oficina de Sensibilização LGBTI, direcionada aos trabalhadores e pessoas da área da cultura, será realizada nas quartas- -feiras, dias 13 e 20 de junho, no Solar do Jambeiro, em Niterói.