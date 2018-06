Disputa no PT

Presidente estadual do PT, Washington Quaquá, desembarcou ontem no Rio, depois de um giro de férias em Cuba, com missão de bombeiro. Após a desistência de Celso Amorim em candidatar-se ao governo do estado e do lançamento da candidatura da professora Marcia Tiburi, a surpresa do dia foi o anúncio do ex-ministro Edson Santos de que colocará seu nome na disputa. “Fui procurado por vários setores para fazer um debate que aponte rumos diferentes no PT”, diz Edson Santos. “Não quero uma pauta única. Quero trazer as questões pertinentes ao PT: o desenvolvimento econômico e a desigualdade, origem de todos os nossos males”. O desconforto entre as diferentes alas do partido tem crescido diariamente. E, para acabar com a fuleiragem, Quaquá marcou uma reunião da direção estadual no dia 17 onde será batido o martelo sobre a candidatura. O agendamento do encontro deixou o pessoal ainda mais PT da vida. É que é o dia da estreia do Brasil na Copa.

Prestígio é isso aí

Lançada há 20 dias, a plataforma ‘Doação Legal’, um dos sites de financiamento coletivo para as Eleições 2018 permitidos pelo TSE, registrava que, dos 700 pré- -candidatos com arrecadações abertas, Álvaro Dias, do Podemos, ficou em primeiro entre os presidenciáveis arrecadando R$ 11.590 (até ontem). Lula só lançou sua vaquinha virtual ontem de manhã. Até o fechamento desta edição já levantara mais de R$ 28 mil.

Pó de arroz

Ex-todo poderoso do Fluminense, Celso de Barros resolveu entrar para a vida pública. Filiou-se ao DEM, por onde concorrerá a uma vaga de deputado federal.

Brizola presente

Quem também bateu o martelo pela candidatura a uma vaga na Câmara foi Manoel Dias, 79 anos, ex-integrante do histórico grupo dos 11 criado por Leonel Brizola em 1963, e signatário da Carta de Lisboa, assinada por Darcy Ribeiro, Betinho e outros ex-exilados, em junho de 1979.

Cabum!

Domingo vai abaixo o último prédio do IBGE, na Mangueira. A Fabio Bruno Construções, principal demolidora do país, vai usar 200 kg de explosivos para detonar o prédio, de cerca de 25 metros, que cairá em 4 segundos. Com a implosão, serão gerados cerca de 3 mil metros cúbicos de entulhos, que serão reciclados. No local, serão construídas unidades do programa Minha Casa, Minha Vida.

Pátria amada

Ontem, durante a execução do Hino Nacional após a assinatura do contrato entre a UFRJ e o BNDES para a reforma do Museu Nacional, um personagem impressionava pelo seu fervor republicano. O “príncipe” Dom Joãozinho de Orleans e Bragança.

Fashion Rio

Após a confirmação da morte por suicídio da estilista americana Kate Spade, as vendas da marca estão mais vivas do que nunca. Enquanto o site oficial da grife publicou um memorial à estilista e manteve os preços padronizados, no Brasil os sites de compras estão fazendo a festa. Em páginas como Mercado Livre, Enjoei e Dafiti os preços já aumentaram mais de 30%. E mesmo assim está vendendo.

Te cuida, Bonner

O desembargador Siro Darlan trocou de lado de balcão. Ele estreia como apresentador do programa “Encontro com a Justiça” no canal 6 da Net, todas as sextas-feiras. O primeiro entrevistado será o professor Ivan Cavalcanti Proença.

------

LANCE LIVRE

• “Como Desenvolver seu Negócio Sustentável” é o tema do mini-workshop que a Coppe/UFRJ promove, amanhã, a partir das 9h no AcquaRio, em parceria com a Associação Brasileira de Startups (ABStartups) e o movimento Juntos pelo Rio. Neste fim de semana os espetáculos “Que Tempos São Esses” e “Estação Terminal”, da Companhia Ensaio Aberto, encerram temporada no Armazém da Utopia. As peças fazem parte da comemoração dos 25 anos da Companhia e do Ano Marx, celebração aos 200 anos de nascimento do filósofo.