O PC do B vai à luta

Foi uma daquelas boas festas da democracia o evento que o PC do B realizou anteontem à noite no Circo Voador para marcar o lançamento da pré-candidatura da deputada Jandira Feghali à reeleição. Presentes, representantes dos mais diferentes partidos de esquerda, além dos candidatos ao governo, Leonardo Giordano, e à presidência, Manuela D’Ávila - que para tristeza geral não levou a filhota fofa, Laura, de dois anos e meio, para o ato. Se a esquerda não se entende e não consegue encontrar um caminho de unidade, o PC do B não tem nada com isso e vai tocando sua parte. Pelo que se viu na noite de segunda-feira na Lapa, o entusiasmo dos comunistas por suas candidaturas é cada vez maior. E não será surpresa se o partido acabar com uma chapa puro sangue para as eleições. Na sexta-feira, Manuela anunciará o seu candidato a vice: o presidente da CTB, Adilson Araújo, quadro egresso do Sindicato dos Bancários da Bahia.

Polarização

Lindberg Farias garantiu anteontem durante o ato no Circo Voador que sequer cogita a opção de disputar uma candidatura a deputado federal. Vai mesmo tentar a reeleição. “Está será uma eleição de posicionamento”, diz ele. “Quem ficar no meio do caminho com aquele papinho de gestão, está lascado”.

Desidratação

Para Lindberg, as eleições para o senado no Rio ainda estão em aberto. “Nossas pesquisas apontam que Flavio Bolsonaro não está assim tão na frente dos demais adversários”, diz ele. “E se o pai desidratar, e deve desidratar ao longo da campanha, ele desmancha também”. Só faltou considerar o peso do bispo Eduardo Lopes na eleição.

Bolsominion

O apoio de Jair Bolsonaro ao deputado Marcelo Delaroli, que está por um fio de ser fechado, tirou o sono de um monte de marqueteiro ligado na eleição do Rio. Acredita-se que com o apoio do presidenciável, o candidato poderá abiscoitar uns 10% do eleitorado. As campanhas de Eduardo Paes e Índio da Costa são as mais preocupadas com a candidatura dele.

É muito QI

Geraldo Alckmin recebeu dois pedidos esses dias relacionados às eleições do Rio. De FHC, para olhar com carinho a candidatura de Rubem Cesar Fernandes (PPS). E de Elena Landau, para rogar por Eduardo Paes (DEM). Alckmin, por enquanto, quedou-se em silêncio obsequioso.

C.S.I.

Acaba de chegar ao Brasil uma nova tecnologia de reconhecimento facial que promete ser revolucionária. Desenvolvida pela inglesa Staff Security Solutions, ela garante um índice de eficiência de 89% na redução de crimes. Testado no Rio, o software, chamado Facewatch, identificou um milhão de pessoas por mês e já é responsável por uma identificação de suspeito por semana.

Vesti azul

Os mortadelas não vão mais precisar usar azul nessa Copa do Mundo. Gabriel Caymmi, designer e neto do compositor Dorival Caymmi, acaba de criar o site ETA (Eu te avisei) onde exibe uma seleção de camisetas da seleção brasileira decoradas com ícones comunistas e revolucionários.

Lula lá

Tuca Moraes, diretora executiva do Armazém da Utopia, despertava olhares cobiçosos durante o ato de lançamento de Jandira Feghali no Circo Voador. Tudo devido ao seu colar. Um pingente dourado e redondo que exibia um retratinho de Lula.

LANCE LIVRE

• Músicos do Rio Harp Festival deram canja de despedida, no Copa Praia Hotel, onde se hospedaram, durante a temporada deste ano. O vereador Eduardo Suplicy estará no Rio sexta-feira participando do seminário sobre trabalho e educação, do Centro de Ciências Sociais da PUC ao lado da economista Tatiana Roque, do PSOL.