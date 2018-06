Dom Quixote sumiu

Ao que parece, rouba-se mesmo de tudo neste país. A solene Academia Brasileira de Letras foi condenada a pagar uma indenização de R$10 mil ao artista plástico Luis Hector Pedrini, autor do quadro “Vitória de Dom Quixote em Papiro”, que simplesmente desapareceu após ter sido doado à instituição em maio de 1983 e permanecido em exposição por mais de dez anos. A confirmação do sumiço da obra foi comunicada ao artista em abril de 2012, em documento enviado pela própria Academia. Além do pagamento do dano moral, os desembargadores da 27ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio determinaram ainda que a Academia informe, dentro de um prazo de 30 dias, a localização exata da obra sob pena de multa diária de R$ 500. Como diz o jornalista Alfredo Ribeiro, a notícia surpreenderia essa coluna, se algo ainda surpreendesse esta coluna.

A galinha chorou

Sinal inequívoco de que o Rio superou o pior da crise. Para tristeza da turma que acorda tarde, ontem de manhã cedinho, pelas ruas da Zona Sul, foi vista de volta a estrepitosa Kombi do ovo, bradando a promoção de 30 unidades por R$ 12.

O PT sendo PT 1

“Isso ainda vai dar muito pano pra manga”, vaticinava ontem Bob Calazans, presidente do Diretório Municipal do PT, sobre o repentino anúncio de uma ala do partido de que o pré-candidato ao governo Celso Amorim seria substituído pela filósofa Márcia Tiburi. “O partido ficou agastado como isso foi colocado.

O PT sendo PT 2

Segundo Bob, Celso Amorim tem enfrentado resistências familiares para mergulhar de cabeça na campanha. No caso de uma substituição, o petista acredita que o partido deveria buscar um nome de perfil mais popular. “Nomes como Edson Santos, Benedita da Silva, Jurema Batista”, diz Bob. “Nosso sentimento é que ela fala apenas para um nicho de público que já é do PT e não amplia. Ela não saberá nos representar como projeto”.

MDB quer união

Em entrevista ao programa Jogo do Poder, o ex-prefeito de Queimados, Max Lemos (MDB), defendeu a realização de um pacto, após as eleições, entre partidos políticos e forças da sociedade civil com vistas a recuperação econômica e social do estado. Max está cotado para ser um dos estaduais mais votados nesta eleição e seu nome já figura entre os possíveis presidentes da Alerj A entrevista completa vai ao ar domingo, às 23h15, na CNT.

Compliance em alta

Apesar da lentidão da retomada da economia, as empresas continuam investindo em mecanismos que ajudem a prevenir atos ilícitos. A BRA Certificadora registrou, no primeiro trimestre, um crescimento de 22% em serviços para realização de auditorias em programas de integridade corporativos, em comparação mesmo período do ano passado. A publicação de leis estaduais, que obrigam as empresas a implementarem programas de integridade, foi um fator que impulsionou muito esse cenário.

Free Lula

Anteontem à noite, o quadro-negro do banheiro masculino do Alvaro´s, no Leblon, exibia a frase escrita em três linhas: “Lula remain in jail forever” (Lula permaneça na cadeia para sempre). Gaiato, o publicitário Arnaldo Pires Cardoso foi lá e apagou o “in jail”. Sobraram duas linhas: “Lula remains...forever”

LANCE LIVRE

• O Instituto Palmares de Direitos Humanos promove amanhã o Encontro Preto, que apresentará produtos confeccionados por um grupo de afroempreendedores, que têm a consciência ambiental como premissa. O Teatro da UFF apresenta de hoje ao dia 10, minitemporada da premiada peça “Os sapos”.