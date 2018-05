A maconha da Copa

Não está fácil pra ninguém. Agora, até os traficantes cariocas estão precisando utilizar estratégias de marketing e criatividade empresarial para vencer a concorrência. Traficantes do Terceiro Comando Puro, facção criminosa que controla algumas das comunidades do Complexo da Maré como a Vila do João, Baixa do Sapateiro e Nova Maré, acaba de lançar embalagens temáticas de maconha para a Copa do Mundo (vide foto). A novidade, garantem os marginais é que se trata de uma maconha hidropônica, ou seja, plantada na água, onde se aplica um coquetel de fertilizantes. O resultado é uma maconha com uma concentração até quatro vezes maior de TCH (a substância ativa da planta). Cada peteca custa R$ 50,00, vem com as logomarcas da CBF e da Copa 2018, além das frases “Rumo ao hexa” e “O certo prevalece”, slogan do TCP. Na embalagem também consta a preocupação com o consumidor na recomendação: “Qualquer violação reclamar na boca”. Faltou só o peso e a certificação do Inmetro.

Embalagem temática de maconha para a Copa do Mundo

Nossa musa 1

Nem Hipster, muito menos Japonês da Federal. O maior sucesso das últimas operações da Lava Jato no Rio tem sido a escrivã Claudia Horchel, que já é conhecida como a Louraça da Federal.

Nossa musa 2

Claudia teve seu primeiro emprego aos 14 anos de idade e, aos 16, tornou-se a mais jovem coordenadora de equipe do McDonald’s. Formada em Direito e em Fisioterapia, nossa musa é vegetariana e praticante de meditação, yoga e esportes radicais.

E o muso

Que Beth Carvalho, que nada! Quem roubou a cena anteontem no Congresso Nacional do Movimento Cultural Darcy Ribeiro não foi a apresentação da cantora, mas a presença do advogado pernambucano Túlio Gadelha. O namorado de Fátima Bernardes foi o campeão de selfies entre mulheres e homens presentes.

Voo de galinha

Ontem, durante o Fórum Brasil Investment 2018, no World Trade Center, em São Paulo, o ministro do Planejamento Esteves Pedro Colnago Jr, garantiu que “o Brasil não está em um voo de galinha”. Tem razão. No Brasil de hoje nem galinha voa por falta de ração.

Voo de preguiça

Boutade do sociólogo e cientista político Bolívar Lamounier, ontem, no mesmo fórum: “No Brasil não se faz nem uma crise direito porque a gente tem muita preguiça...”

Terra arrasada

O novo presidente do PSB do Rio, Alessandro Molon, já começou a limpar dos diretórios municipais do partido, a sombra do ex, deputado Hugo Leal. O primeiro recado é qualquer dobradinha com candidatos do campo do PMDB, não será tolerada.

Força, Martha!

Inspira cuidados o estado de saúde da eterna ex-miss Brasil Martha Rocha, 81 anos. Ela está internada com pneumonia no Hospital Geral do Ingá, sob os cuidados do médico Luiz Otavio Nazar.

Horror, o horror!

Por falta de suprimentos, a Rotisseria Sirio Libanesa, no Largo do Machado, onde se serve a melhor esfiha do Rio de Janeiro, não fornecia desde anteontem a versão de verdura. Onde isso vai parar?

-----------

LANCE LIVRE

• Mais de 30 artistas brasileiros participaram da gravação do vídeoclipe da canção “Manifestação”, em homenagem aos setenta anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos e o aniversário de 57 anos do movimento global Anistia Internacional.