Oportunidade na serra

Não tá fácil para ninguém. Está à venda em Araras, na Região Serrana, um imóvel para poucos e bons. São 453 metros quadrados em um terreno de 11 mil metros quadrados. Projetada pela arquiteta Marcia Muller, conta com hall de entrada, sala de estar, sala de jantar, sala de TV, sala de almoço, lareiras em 3 amplas salas, lavabo, 6 quartos (sendo a suíte master com escritório, closet e varanda, além de mais 2 lindas suítes), 2 banheiros sociais, cozinha, despensa, área de serviço, lavanderia e dependências. A área de lazer engloba piscina, sauna seca, churrasqueira, salão de jogos, ofurô, amplo gramado, quadra poliesportiva, campo de futebol, orquidário, casa de caseiro, canil e uma charmosa casa de hóspedes com duas suítes. Isso tudo sai pela bobagem de R$ 6,7 milhões. Trata-se do refúgio nas montanhas de um dos maiores nomes da MPB: o compositor e ex-ministro Gilberto Gil.

Fundo eleitoral

Em ano eleitoral vale tudo. Alguns deputados federais receberam semana passada uma estranha mensagem pelo whatsapp: “Venha para o PRTB e garanta sua reeleição. Maiores informações responda esta mensagem ou ligue para (11) 94012-7812 ou (61) 98190-0047 tratar com João Garcia.” Eu, hein?

Ave Maria

Tem coisas que surpreenderiam a coluna, se algo ainda surpreendesse esta coluna. A atriz Zezé Motta, que vai interpretar Maria, mãe de Jesus, na cidade de Floriano, no Piauí, durante a Semana Santa, diz que tentou montar o espetáculo no Rio. Mas o prefeito Marcelo Crivella alegou falta de recursos. “Entendo a crise no município”, diz Zezé, “mas quando um governante tem vontade política é possível sim realizar”.

Vale o escrito

A vida pregressa do delegado Inaldo Santana, que foi acusado de ser pagador de propinas do Jogo do Bicho a policiais civis, é o maior empecilho para uma pré-candidatura ao governo do Rio decolar.

High tech

Depois de investir na impressão 3D de exames para auxiliar no planejamento cirúrgico, a Casa de Saúde São José passou a usar uma nova tecnologia para fazer tomografias no setor de Radiologia. Pioneira por aqui, a técnica é mais rápida e bem mais barata que a impressão 3D, já que o exame pode ser impresso em papel comum, mas com sensação de profundidade.

Povo unido

O vice-presidente do PT, Alberto Cantalice diz que o partido está disposto a fazer a parte dele no projeto de uma chapa unificada das esquerdas para o governo. “Acho que lá na frente quem estiver melhor colocado nas pesquisas deve liderar a chapa majoritária”, diz Cantalice. “Mas isso fica para outro momento. O que temos agora é de unir forças contra a barbárie”.

Sempre alerta

Não faltam opções para quem quiser votar no clã Bolsonaro nessas eleições. Tem Bolsonaro presidente, Bolsonaro senador e agora Carlos, filho mais novo, candidato a federal. Só não tem Bolsonaro estadual ou para governador. Bem, pelo menos não tinha até o fechamento desta edição.

LANCE LIVRE

Os PMs que atuam nas operações Segurança Presente, Centro Presente, e Lei Seca prestarão solidariedade às famílias dos colegas mortos na manifestação “Polícia Militar Presente”, hoje, às 10 horas, em Copacabana.

Com Bernardo de la Peña