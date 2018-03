Jan Theophilo jan@jb.com.br Perguntar não ofende. Mas a decisão do MAM de vender o único quadro de Jackson Pollock na América Latina, o óleo “Number 16”, tem despertado dúvidas e ao mesmo tempo diz muito sobre a elite brasileira. Desde 1993, o MAM abriga, em regime de comodato, sete mil peças da coleção de Gilberto Chateaubriand, pai do presidente do museu, Carlos Alberto Gouvea Chateaubriand, o Bebeto. Há preciosidades como o “Urutu” (1928), de Tarsila do Amaral, e telas como “O farol” e “A japonesa”, de Anita Malfatti. Também há obras de Lasar Segall, Guignard, Cândido Portinari, Iberê Camargo, Lygia Pape, Lygia Clark e Hélio Oiticica. O argumento da direção do MAM para a venda do Pollock é que os recursos manteriam o museu, que atravessa dificuldades, por pelo menos 30 anos. Até aí tudo bem. Mas em vez de vender um patrimônio tão raro dos cariocas, seria assim tão impensável para os Chateaubriand vender um ou dois quadros de sua coleção para ajudar o museu que presidem e onde guardam suas telas? Não é por nada não. Mas o Pollock é nosso.

Brizolas em guerra 1

A família Brizola desenterrou o machado de guerra. Dias atrás a deputada estadual Juliana Brizola, do PDT do Rio Grande do Sul, fez um post no grupo de whatsapp da direção nacional em apoio a saída de seu irmão, o ex-ministro Brizola Neto do partido fundado pelo avô dos dois. E insinuou que a saída dele se deve à “panela” que virou o PDT do Rio. O tesoureiro nacional , Marcelo Panella, vestiu a carapuça e reagiu de maneira lamentável.

Brizolas em guerra 2

Panella entrou na página de Juliana no Facebook e a xingou de galinha e daquele peixe da Amazônia que come carne, entre outros adjetivos. Ontem mesmo a deputada entrou com uma queixa contra Panella na Delegacia da Mulher de Porto Alegre.

Brizolas em guerra 3

O ataque chauvinista de Panella esconde uma guerra surda pelo comando do PDT, que levou à saída de Brizola Neto do partido. Juliana Brizola tem chances de ser a deputada mais votada do Rio Grande do Sul, o que a credenciaria como candidata natural à Prefeitura de Porto Alegre e enfraqueceria Lupi. na Executiva Nacional.

Brizolas em guerra 4

Marcelo Panella é uma figura conhecida do PDT, embora não tenha trajetória de mandatos eletivos. Ex-chefe de gabinete de Carlos Lupi no Ministério do Trabalho, seu nome apareceu na delação de Fernando Reis, ex-presidente da Odebrechet Ambiental. Fernando deu detalhes de uma negociação que fez com Panella que, segundo ele, recebeu R$ 4 milhões, em quatro parcelas, para fechar o apoio do PDT à reeleição de Dilma Roussef.

Chama o síndico

O vereador Célio Luparelli (DEM) passou a semana sentado em cima da convocatória da CPI da Ciclovia Tim Maia. Luparelli articula para evitar que o vereador Renato Cinco (PSOL), assuma a presidência da comissão.

Daqui não saio

Falando em DEM, o partido está cortando o dobrado para convencer Cesar Maia a cair dentro da candidatura ao governo do estado. “Sou candidatíssimo a permanecer como vereador”, diz Cesar Maia. “E candidato a novo mandato em 2020.”

Pão e circo

Primeiro chamaram o Maracanã de Arena. Depois, os jogadores viraram gladiadores, agora o gramado do estádio será palco em julho de um torneio de crossfit. Não falta mais nada.

LANCE LIVRE

O senador Lindbergh Farias participará hoje do ato de lançamento da candidatura do vereador Leonardo Giordando, do PC do B ao governo. Desde 1998 atuando como Cover dos Beatles, a banda Black Bird se apresenta gratuitamente terça-feira no New York City Center.

Com Bernardo de la Peña