Desmoralização da Uerj

É grave a situação da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Dos 64 cursos oferecidos, 37 não preencheram todas as vagas para o primeiro semestre e 17 deles não têm alunos para o segundo semestre. No total a universidade conta hoje com cerca de 2,5 mil vagas ociosas. A relação candidato-vaga despencou brutalmente, tanto que somente o tradicional curso de Medicina respondeu por um terço de todos os candidatos. Até o número de cotistas tem diminuído. O vestibular é o primeiro e mais rápido indicador do prestígio acadêmico de uma instituição, daí a gravidade da situação da Uerj, sucateada ao longo das gestões do MDB no Rio. A reitoria está pensando em adotar uma solução pouco ortodoxa: convocar vestibulandos do ano passado que faltaram às reclassificações. Mas há oposição forte à idéia tanto na reitoria, quando na Secretaria de Educação.

O PT quer Paes

Um grupo de petistas liderado por Adilson Pires, Bob Calazans e Alberto Cantalice articula um projeto de fazer corar a velha guarda petista. A idéia é convencer Eduardo Paes a se candidatar ao governo do Rio por um partido da base aliada e lançar um petista como vice. Cabe lembrar que Adilson já foi vice no primeiro mandato de Eduardo.

Ano que não acabou

Com o anúncio da candidatura presidencial de Guilherme Afif Domingos e caso Lula não seja preso teremos 3 presidenciáveis que foram candidatos na histórica eleição de 1989. Collor é o terceiro nome da lista. Que saudades do Enéas!

Pequena área

Romário está convocando prefeitos e vereadores do interior para o ato oficial de lançamento de sua campanha, sábado, no Teatro Municipal. Ele diz que até hoje, assessores e jornalistas sempre “plantaram” notas sobre sua candidatura. Dessa vez ele pela primeira vez vai ao microfone dizer que é candidato.

Atentado no Pará

Raoni Valle, o pesquisador da UFPA que sofreu um atentado sexta-feira pediu ontem a um parceiro que fosse em sua casa recolher seus pertences. O amigo encontrou o imóvel todo revirado e uma ratazana morta, pendurada no meio da sala. Apavorados, Raoni e a mulher fugiram e não sabem o que fazer.

Puro cubano

O mercado de charutos premium no Brasil, que gira em torno de 3 milhões de unidades por ano, sofre com a falsificação que chega a 2/3 do mercado. Mas os distribuidores brasileiros parecem ter encontrado uma solução. Encomendaram um aplicativo batizado de Emporium Cigars Scan que detecta o selo do produto pela câmera ou digitando o código do selo. A coluna lembra que fumar faz mal à saúde.

Bolinha não

O presidente do PDT, Carlos Lupi, tenta um entendimento com o ex-ministro Brizola Neto que ameaçou deixar o partido caso ele não aceite o retorno da família Garotinho a legenda. Lupi diz que até aceita a filiação da deputada Clarissa e do primeiro-filho,, Wladimir,, mas Rosinha e Garotinho. nem pensar.

Menos um

Lançado pelo prefeito Crivella, o secretário municipal de Assistência Social, Pedro Fernandes filho da vereadora Rosa Fernandes (MDB), desistiu de ser candidato a governo. Vai se filiar ao PRB para disputar uma vaga de deputado federal.

LANCE LIVRE

• Luiz Otávio Nazar lança hoje a programação de 2018 do projeto Musicoterapia , no Hospital Geral do Ingá.

. O Museu de Arte Moderna inaugura sábado, às 15h, a exposição “Monolux”, com 28 obras inéditas do celebrado fotógrafo Vicente de Mello.

Com Bernardo de la Peña