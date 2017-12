Aumento do gás de cozinha e da gasolina é tema de debate na quinta

A Comissão de Legislação Participativa discute nesta quinta-feira (07/12) o aumento de preços do gás de cozinha e da gasolina.

No mês passado, a Petrobras reajustou os preços do gás de cozinha em 4,5%, em média. O aumento, segundo a estatal, foi causado principalmente pela alta das cotações do produto nos mercados internacionais.

Segundo a Petrobras, se o ajuste for integralmente repassado ao consumidor pelas distribuidoras, a alta será de 2%, em média.

Chico Lopes lembra que o gás de cozinha já havia sido reajustado em 12,9% em outubro

Já a gasolina sofreu um aumento no início do mês de 2,3%, devido principalmente ao aumento das cotações dos produtos e do petróleo no mercado internacional.

“Como a lei brasileira garante liberdade de preços no mercado de combustíveis e derivados, as revisões feitas nas refinarias podem ou não se refletir no preço final ao consumidor”, explica o deputado Chico Lopes (PCdoB-CE), que pediu a realização do debate.

Foram convidados para discutir o assunto representantes dos seguintes órgãos:

- Ministério Público de Proteção e Defesa do Consumidor;

- Agência Nacional de Petróleo e Gás (ANP);

- Petrobras;

- Grupo Executivo de Mercado de Preços (Gemp);

- Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor (Senacon);

- Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec).

Participação popular

A audiência, que teve apoio do deputado Assis Melo (PCdoB-RS), será realizada a partir das 9h30, no plenário 3.

O debate será interativo. Os interessados podem enviar perguntas e comentários por meio do portal e-Democracia.

Fonte: Agência Câmara