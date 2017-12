Seminário analisa avanços e desafios do Plano Nacional de Educação

A Comissão de Educação promove nesta terça (05/12) seminário sobre avanços e desafios do Plano Nacional de Educação (PNE).

O deputado Bacelar (Pode-BA), autor do requerimento para a realização do evento, é relator de subcomissão permanente destinada a acompanhar, monitorar e avaliar o processo de implementação das estratégias e das metas do PNE (Lei n° 13.005/2014).

“Nesse sentido, temos buscado articular a atuação desse colegiado com as outras instâncias de acompanhamento previstas na Lei do PNE, a fim de gerar sinergias, potencializar resultados e evitar sobreposição de esforços”, afirma o deputado.

Para ele, é relevante o esforço da Câmara em ouvir e acolher sugestões de entidades da sociedade civil, universidades, organizações internacionais e centros de pesquisa sobre o assunto, por meio de debates, seminários e encontros também nos estados.

Convidados

Entre os convidados para o evento, que será realizado pela manhã e à tarde, estão representantes do Legislativo; de organizações ligadas à educação; do Ministério Público, do Tribunal de Contas da União e das Nações Unidas.

O seminário está marcado para o plenário 10, a partir das 9h30.

Fonte: Agência Câmara