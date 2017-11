CNC Notícias 204 destaca Internet das Coisas

O comércio de bens, serviços e turismo, mesmo quando não tem influência direta ou não se dá conta disso, é um dos segmentos que mais ocupam papel privilegiado – de ator e testemunha – nas mudanças que o mundo atravessa. E estamos em uma fase interessantíssima de mudanças.

Como narra a matéria de capa da CNC Notícias, graças à revolução tecnológica e à chamada Internet das Coisas (IoT, do inglês Internet of Things), as novidades estão cada vez mais próximas e velozes. O uso de IoT, conceito que designa a conectividade de diversos dispositivos, gera valor a partir do sensoriamento do mundo real e pode ser aplicado em diversos setores, o que inclui o comércio – neste caso, da automação de estoques ao incremento da segurança. A Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) participa das discussões do tema por meio do Conselho Executivo do Estudo Técnico da IoT, do BNDES, e da Câmara de IoT do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações.

O diálogo promovido pelo Foro Consultivo Econômico Social (FCES) do Mercosul entre os negociadores chefes do Acordo Mercosul-União Europeia e a diretora-geral de Comércio da UE, Sandra Gallina, também marca o protagonismo do setor, ao buscar alternativas para um futuro melhor para a economia internacional. Como passageira e agente, a CNC participou e sediou a reunião do Foro, em Brasília. Já o XI Encontro de Assessores de Comunicação do Sistema Comércio, entre outros temas desta edição, mostra a Confederação com olhos voltados para o futuro, quando propõe o estudo de temas como Compliance e Cultura Organizacional.

