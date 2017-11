Comissão vai discutir emissão de vapores de combustíveis por veículos

A Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável debate, nesta terça-feira (07/11), as tecnologias de controle de emissões evaporativas veiculares e o projeto que torna obrigatória a instalação de filtro nas bombas de abastecimento dos postos de gasolina (Projeto de Lei n° 3327/2015).

A emissão de vapor do combustível contido no tanque do carro ocorre quando o motorista abastece. Geralmente os veículos têm um dispositivo que controla essas emissões. No entanto, abastecer além do limite pode danificar esse sensor. Por isso, o PL n° 3327/2015 também proíbe o preenchimento do tanque do carro após o acionamento automático da trava de segurança da bomba de abastecimento.

O deputado Carlos Gomes (PRB-RS), que propôs a realização do debate, afirmou que grandes avanços foram obtidos no aprimoramento das normas veiculares para o controle da poluição. No entanto, alertou que as soluções ainda não são suficientes. “Observa-se que as soluções apresentadas não são eficazes no controle das emissões evaporativas durante o reabastecimento nem atuam nas outras fontes de emissões veiculares”, disse.

Convidados

Foram convidados para discutir o assunto:

- A coordenadora-geral de Fiscalização de Segurança e Saúde do Ministério do Trabalho, Viviane Forte;

- A presidente do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente (Ibama), Suely Mara Vaz Guimarães de Araújo;

- O presidente da Associação dos Fabricantes de Equipamentos para Controle de Emissões Veiculares da América do Sul (Afeevas), Stephan Heinz Blumrich;

- O diretor-técnico da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea), Henry Joseph Junior;

- O consultor ambiental Gabriel Murgel Branco.

Participação popular

A audiência pública será realizada no plenário 8, a partir das 14 horas.

O debate será interativo. Os cidadãos podem participar enviando perguntas e comentários pelo portal e-Democracia.

Fonte: Agência Câmara