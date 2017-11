Alexandre Sampaio na disputa do Grand Prix Prêmio Caio 2017

O presidente do Conselho Empresarial de Turismo e Hospitalidade (Cetur) da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) e da Federação Nacional de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares (FNHRBS), Alexandre Sampaio, está concorrendo ao troféu Personalidade do Ano no Grand Prix Prêmio Caio 2017, a mais influente premiação da indústria de eventos e turismo do País. A votação é on-line, pelo site do Prêmio Caio.

O Prêmio Caio foi criado em 1999 para incentivar, reconhecer e valorizar o trabalho de empresas e profissionais da indústria brasileira de eventos. É a única premiação do setor no País, e seu nome é uma homenagem a Caio de Alcantara Machado, profissional pioneiro na área de eventos e feiras de negócio.

Realizado pela Eventos Expo Editora, o prêmio é coordenado por um conselho composto por entidades como: Abeoc Brasil, ABIH e Abraccef, com apoio oficial de entidades representativas dos segmentos de eventos, promoção comercial, live marketing e turismo de negócios (Abbtur, Abetar, ABLA, Abracorp, Abrace, Abrafec, Abrajet, Abrasel, Abremar, ADVB, Anetur, Braztoa, Fenactur, FOHB, Fornatur, IFEA Brasil, OBME, Resorts Brasil, Sindepat e Sindiprom).

O nome de Alexandre Sampaio foi apontado graças ao trabalho na FNHRBS para defender e promover o turismo brasileiro. Sampaio lidera várias iniciativas em defesa dos interesses das empresas de hospedagem e alimentação que, por meio de 66 sindicatos filiados, são representadas pela Federação.