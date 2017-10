Livro da Editora Senac-DF é finalista do Prêmio Jabuti

O livro 'O Silêncio da Doença de Alzheimer: Manual para fisioterapeutas, fonoaudiólogos, cuidadores e familiares', da Editora Senac-DF, está entre os dez finalistas que concorrem à premiação mais importante da literatura brasileira: o Prêmio Jabuti, que está em sua 59ª edição.

A obra de Neí Maria Garcia compete na categoria Ciências da Saúde. A lista dos dez primeiros colocados nas 29 categorias foi divulgada dia 3 de outubro pela Câmara Brasileira do Livro (CBL).

'O Silêncio da Doença de Alzheimer', obra de Neí Maria Garcia é finalista do Prêmio Jabuti

A apuração da segunda fase, na qual serão conhecidos os vencedores deste ano, acontecerá em 31 de outubro, e a cerimônia de entrega dos prêmios será realizada em 30 de novembro, no Auditório do Ibirapuera, em São Paulo. O Prêmio Jabuti foi criado em 1958 e é outorgado anualmente pela Câmara Brasileira do Livro (CBL), sendo considerado o mais tradicional e prestigiado prêmio literário do Brasil. Nesta edição, os autores e as editoras das obras vencedoras de cada categoria receberão um troféu Jabuti e os autores receberão R$ 3.500. As obras classificadas em segundo e terceiro lugares de cada categoria também receberão um troféu Jabuti para o autor e um para a editora. Os classificados em primeiro lugar nas 29 categorias gerais concorrerão ainda à categoria Livro do Ano, nas áreas de ficção e não ficção. Esses dois vencedores receberão R$ 35 mil cada um.

Sobre a obra

O livro 'O Silêncio da Doença de Alzheimer' apresenta o passo a passo da fisioterapia por meio de inúmeras fotos ilustrativas, além de textos e informações de diversos profissionais que reconhecem e valorizam o desafio que representa a humanização no tratamento da Doença de Alzheimer. É uma obra técnica, destinada primordialmente ao profissional “não médico”, como fisioterapeutas, fonoaudiólogos, cuidadores, assistentes sociais, entre outros, que atua junto a outros profissionais no cuidado ao paciente com Doença de Alzheimer.