Fecomércio-MS: Black Friday da Fronteira teve gasto médio de R$ 1,7 mil

O Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento da Fecomércio-MS levantou o perfil dos consumidores e de gastos durante a Black Friday Fronteira, entre os dias 7 e 10 de setembro, considerando uma margem de erro de 3% e 95% de confiança.

A iniciativa foi realizada em parceria com a Empresa de Consultoria Júnior FIP – MAGSUL, que aplicou os questionários, e com o apoio do Sindicato Varejista de Ponta Porã, da Associação Comercial de Ponta Porã e da Câmara de Indústria Y Turismo (Pedro Juan Caballero, PY). Uma das constatações é que o gasto do turista aumentou consideravelmente de 2014 para a edição deste ano, 2017. O valor médio gasto passou de R$ 1.398,00 em 2014 para R$ 1.756,94 em 2017, um aumento de 25,67%. Entre os itens mais comprados, destacaram-se eletrônicos (20,21%), perfumes (14,32%) e artigos do vestuário (10,58%). “Um dado importante é que 96,65% encontraram o que procuravam e 60,37% utilizaram o real. As expectativas de preços também tiveram efeito positivo, 54,37% dos consumidores se sentiram atendidos”, diz o presidente do IPF-MS, Edison Araújo.

A maioria dos turistas que participaram da Black Friday Fronteira 2017 possui de 26 a 40 anos (46,96%). Os meios predominantes de informação sobre a ação foram internet e facebook, citados por 37,17% e 27,09%, respectivamente, dos participantes da Black Friday. No que diz respeito à cidade de origem, destacaram-se Campo Grande, Dourados e Ponta Porã e, entre os Estados, Rio de Janeiro, São Paulo, Mato Grosso, Goiás e Paraná. A pesquisa também ouviu os consumidores sobre possíveis preocupações com viagens, e a maior parte deles, 40,6%, mencionou a segurança, enquanto 18,09% não demonstraram preocupação com qualquer aspecto e 17,92% mencionaram a fiscalização. Entre os que aproveitaram outras modalidades de turismo, destacaram-se Cerro Corá (33,95% dos entrevistados) e (32,1%) o Chacuru.