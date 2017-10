Seminário debate os desafios para a aviação brasileira

A aviação é essencial para o desenvolvimento do turismo doméstico e para ampliar a competitividade do turismo brasileiro no mercado internacional. Para avançar nos debates do segmento, a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) e a Associação Brasileira das Empresas Aéreas (Abear), promovem no dia 4 de outubro, em Brasília, o seminário 'Desafios da Aviação', quarto evento da série 'Turismo – Cenários em Debate'.

O primeiro painel vai mostrar os números do setor, o impacto do transporte aéreo para o Turismo e sua contribuição para o desenvolvimento socioeconômico. Já o segundo vai abordar a evolução do transporte aéreo e como a tecnologia colabora para aumentar a eficiência das companhias aéreas, por meio da redução de custos e simplificação de processos. O último painel mostrará os novos players da aviação e a nova política de promoção do Turismo.

Seminário discutirá o impacto do transporte aéreo para o Turismo, sua contribuição para o desenvolvimento, além da eficiência das companhias aéreas, os novos players da aviação e a nova política de promoção do Turismo

Entre os palestrantes, o diretor de Políticas Regulatórias da Secretaria Nacional de Aviação Civil do Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil, Rogério Teixeira Coimbra; o gerente de campanhas da Associação Internacional de Transportes Aéreos (IATA), Paulo Costa e o Diretor de Negócios Aéreos do Consórcio Inframérica, Roberto de Oliveira Luiz, que também é especialista em aviação comercial da Corporación América, debatem a evolução dos transportes aéreos. O presidente da ABEAR, Eduardo Sanovicz, que já presidiu a Embratur, apresenta dados dos últimos cinco anos da aviação comercial.

Já o presidente do Fórum Nacional dos Secretários e Dirigentes Estaduais de Turismo (Fornatur), Felipe Carreras, atual secretário de Turismo, Esportes e Lazer de Pernambuco, debate a relação entre turismo e aviação, com o presidente do Conselho Empresarial de Turismo e Hospitalidade (Cetur) da CNC, Alexandre Sampaio e com Bruno Giovanni Reis, responsável pelo desenvolvimento de passageiros do Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro (RIOgaleão).

Seminário: Desafios da Aviação

Data: 04 de outubro,das 14h30 às 17h

Local: CNC – SBQ Q1 Bloco B, 14 – Brasília – DF

Mais informações e inscrições:http://bit.ly/aviaçãoCNC