Comissão debate projeto que regulamenta ICMS sobre comércio eletrônico

A Comissão de Finanças e Tributação realiza audiência pública na terça-feira (03/10) para discutir o PLP n º 218/2016, que trata da incidência do ICMS sobre o comércio eletrônico. Segundo o deputado Jerônimo Goergen (PP-RS), relator da proposta, o projeto é importante para os estados que contam, em seus orçamentos, com a arrecadação do ICMS incidente sobre o comércio eletrônico.

Recentemente, argumenta o relator, as alterações no formato de recolhimento deste imposto causaram forte impacto nas vendas por comércio eletrônico, principalmente aquelas realizadas pelos micro e pequenos empresários, que passaram a enfrentar significativa burocracia para realização dos seus negócios.

Foram convidados para o debate:

- Wilson José de Paula, secretário de Fazenda do Distrito Federal;

- Giovani Batista Feltes, secretário de Fazenda do Rio Grande do Sul;

- Manuel dos Anjos Marques Teixeira, secretário executivo do Conselho Nacional de Política Fazendária;

- Adelmir Santana, presidente da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Distrito Federal.

Hora e local

A audiência acontece no plenário 4, às 14 horas.

