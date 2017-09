Manual esclarece dúvidas e oferece informações sobre linha de crédito do BNDES

O acesso ao crédito no Brasil é uma condição difícil para as organizações produtivas, por conta de inúmeras barreiras. Apesar das exigências cobradas por serem recursos públicos, a linha do cartão BNDES ainda oferece a melhor opção para os entraves enfrentados pelas empresas de micro, pequeno e médio portes, de acordo com o manual produzido pela Divisão Econômica da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC).

O cartão constitui uma linha de crédito rotativo, pré-aprovada e automática, destinada à aquisição de itens necessários às atividades das micro, pequenas e médias empresas e dos empresários individuais, tornando-se forte instrumento de financiamento de bens de capital e insumos. Atualmente, existem 275 mil produtos cadastrados junto a 72 mil fornecedores credenciados no Banco, com R$ 58 bilhões de limite pré-aprovado. Há desde computadores, máquinas e equipamentos, móveis e utensílios, até motos e caminhões.

Acesse aqui o manual.