CNC participa de lançamento do Plano Progredir

Com apoio do Ministério do Desenvolvimento Social (MDS), o presidente da República, Michel Temer, lançou dia 26 de setembro, no Palácio do Planalto, o Plano Progredir, que incentiva os beneficiários de programas sociais como o Bolsa Família a se capacitar, para inserção no mercado de trabalho, ou para abrir seus próprios negócios, com a oferta de linhas de crédito inclusive, garantindo ao cidadão autonomia de vida. Segundo o presidente da República, Michel Temer, “o foco é inclusão social, por meio de incentivo à credibilidade e confiança”.

Michel Temer assina Decreto que institui o Plano Progredir e Decreto sobre a concessão de Microcrédito

Representando o presidente da Confederação Nacional do Comércio de Bens Serviços e Turismo (CNC), Antonio Oliveira Santos, o vice-presidente da entidade e presidente da Fecomércio-AM, José Roberto Tadros, disse que sua presença se deu a fim de apoiar a iniciativa do Governo Federal, do presidente da República e do ministro do Desenvolvimento, Osmar Terra.“Nossas instituições estão abertas a todo e qualquer programa que vise a melhoria do povo. Desde que seja sério e contínuo, que haja objetivos de melhoria social de vida do povo”, ressaltou Tadros.

Microcrédito

Além de oferecer cursos de qualificação profissional, o Plano busca disponibilizar R$ 3 bilhões em microcrédito para as famílias de baixa renda inscritas no cadastro único dos programas sociais do Governo Federal. O Plano Progredir será coordenado pelo Ministério do Desenvolvimento Social (MDS) e, de acordo com o ministro Osmar Terra, a finalidade é fomentar o progresso, e não apenas transferir renda. “O que queremos é dar oportunidade ao mais pobre, desenvolver startups com apoio das prefeituras, das instituições e das empresas, para que todos possamos ter, ao menos, o conhecimento básico da tecnologia da informação. Temos parceria com o Ministério da Ciência e Tecnologiapara para oferecer sinal de banda larga. Nas regiões mais pobres, a falta dessa tecnologia aumenta muito a desigualdade”, afirmou Osmar Terra.

Segundo ele, o Plano é uma grande proposta de união de esforços com a intermediação das prefeituras, responsáveis pelo cadastro e controle dos beneficiados pelo Bolsa Família. "Estamos entregando um pacote de instrumentos às prefeituras, com foco no progresso das famílias dentro do Bolsa Família, em seus municípios” disse o ministro.

Ainda segundo Terra, os recursos oferecidos como microcréditos serão originados dos depósitos compulsórios de bancos geridos pelo Banco Central. “O Plano tem o potencial de emancipar economicamente até um milhão de famílias nos próximos 24 meses”, informou o ministro.

Parcerias e qualificação

Na formulação do Plano Progredir, o governo contou com a parceria de instituições bancárias, do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) e do próprio Ministério da Ciência e Tecnologia, entre outros.

No que diz respeito às parcerias com o setor privado, Osmar Terra visa um estímulo à educação financeira e qualificação profissional, que é o caso do Serviço Social do Comércio (Sesc ) e do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac). “Nossa sociedade precisa de visão de futuro. Nosso País só vai se movimentar com instrução, crédito e geração de perspectivas e oportunidades, para que a população progrida. Assim que se constrói o futuro de uma nação, com perspectivas sérias e projetos autossustentáveis”, disse Tadros. "Nós, enquanto iniciativa privada, enquanto Senac, Sesc e Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, estamos permanentemente com as mãos estendidas e braços abertos para viabilizar este nosso País”, finalizou o vice-presidente da CNC.