Pensar o turismo como um dos motores da sustentabilidade. Essa é a proposta da Organização Mundial do Turismo (OMT) ao promover a campanha do Dia Mundial do Turismo em 2017, escolhido pela instituição como Ano do Turismo Sustentável.

Com o tema Turismo Sustentável – Uma Ferramenta para o Desenvolvimento, a campanha convida para uma reflexão sobre a contribuição do Turismo para alcançar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Afinal, com mais de 1,8 bilhão de viajantes se deslocando pelo planeta nos próximos 20 anos, utilizar essa força global para conservar os recursos naturais e culturais do mundose torna indispensável.

A Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) já é atuante em diversas frentes no compromisso com o crescimento das empresas do setor terciário e do Brasil. Por meio de seu Conselho Empresarial de Turismo e Hospitalidade (Cetur), realiza o planejamento e oferece apoio a ações para o crescimento da atividade turística no Brasil, além de promover o debate e a disseminação de estudos que evidenciam a importância do turismo no desenvolvimento sustentável do País.

Com iniciativas internas e externas, o Sistema CNC-Sesc-Senac contribui para a disseminação de boas práticas e para a qualidade de vida da população, buscando conciliar as atividades econômicas com os fatores sociais e ambientais.

Seja pelo turista, seja pela cadeia produtiva do setor, o compromisso com o desenvolvimento sustentável é um dever de todos.