A Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) participa da 45ª ABAV Expo Internacional de Turismo, realizada entre os dias 27 e 29 de setembro, no Expo Center Norte, em São Paulo.

Desde 2009, a CNC é apoiadora do evento, realizado pela Associação Brasileira de Agências de Viagens (Abav).

Para o presidente do Conselho Empresarial de Turismo e Hospitalidade (Cetur) da Confederação, Alexandre Sampaio, a Abav Expo, é um dos principais eventos do turismo nacional, que promove o encontro entre a cadeia produtiva e o poder público, capacitações do segmento de agências de viagens e a possibilidade de propor inovações e novos negócios para o turismo.

“Precisamos consolidar a melhor articulação possível entre legisladores, governos e iniciativa privada para que todos possam atuar de forma coordenada. Só assim poderemos alcançar o pleno potencial turístico do País, unindo o setor para aprovar medidas que destravem e desonerem investimentos e favoreçam um melhor ambiente de negócios”, afirma Sampaio.

CNC na Abav Expo

No dia 27, às 18h, a CNC lançará na Abav Expo, a 32ª edição da revista Turismo em Pauta, uma coletânea de artigos que permite que os maiores especialistas do setor e da área acadêmica tratem dos assuntos relacionados ao turismo, com profundidade e conhecimento. O estande da CNC, localizado na Rua F, nº 73, também terá a participação da editora Senac - referência em publicações dos segmentos de turismo e hospitalidade.

No segundo dia da Abav Expo, em 28 de setembro, o presidente do Cetur/CNC, Alexandre Sampaio - que também preside a Federação Nacional de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares - coordena a primeira reunião da Câmara Temática do Plano Nacional de Turismo, criada dentro do Conselho Nacional de Turismo do Ministério do Turismo (MTur). “Queremos debater com outras entidades e construir propostas coesas para a recém-criada Câmara do CNT/MTur, e juntos propormos novos rumos para este segmento da economia”, explica Sampaio.

Já no dia 29/09, às 16h, a CNC patrocinará, na Vila do Saber, palestra sobre governança em gerenciamento de destinos. O evento será ministrado pelo Coordenador do curso de Pós-Graduação EAD Inovação e Empreendedorismo em Negócios Turísticos Sustentáveis do Centro Universitário Senac/SP, Fernando Kanni.