Regulamentação da profissão de síndico será debatida na quinta-feira

A regulamentação da profissão de síndico será tema de audiência pública da Comissão de Assuntos Sociais (CAS) nesta quinta-feira (21/09), às 9h. A reunião é interativa e possibilita a participação dos internautas com comentários e perguntas através do portal e-Cidadania.

Em requerimento para a realização do debate, o senador Hélio José (PMDB-DF) explicou que, atualmente, no âmbito do Distrito Federal, já foi instituído o curso de tecnólogo em gestão de condomínios pela Universidade do Distrito Federal (UDF), com vistas à profissionalização da atividade de síndico.

Senador Hélio José (PMDB-DF), que propôs o debate, diz que a função de síndico assume a cada dia contornos de atividade profissional remunerada

— Como a disciplina da atividade de síndico está disposta apenas no Código Civil Brasileiro, é interessante que sejam discutidos os seus reflexos no âmbito do direito do trabalho, na medida em que cada dia mais a atividade de síndico assume contornos de atividade profissional remunerada — disse.

Foram convidados para a audiência pública representantes da Associação Brasileira de Síndicos e Síndicos Profissionais (ABRASSP), do Ministério do Trabalho, do Conselho Federal de Administração (CFA), do Conselho Regional de Administração do Distrito Federal (CRA-DF) e o coordenador do curso de tecnologia em gestão de condomínios da UDF.

COMO ACOMPANHAR E PARTICIPAR

http://bit.ly/audienciainterativa

www.senado.gov.br/ecidadania

Fonte: Agência Senado