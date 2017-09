Parecer que regulamenta reforma política pode ser votado na terça em comissão especial

A Comissão Especial da Reforma Política reúne-se nesta terça-feira (12/09) para tentar novamente votar o relatório do deputado Vicente Candido (PT-SP) que, entre outros pontos, regulamenta o financiamento público de campanhas e o "distritão" (voto majoritário para deputados e vereadores). Essa reunião estava marcada para semana passada, mas foi adiada.

O relator adiantou que acatou todas as sugestões para as quais havia acordo, entre elas a ampliação da participação feminina. Já os pontos de divergência devem ser decididos na votação dos destaques, entre eles, os critérios de distribuição dos recursos do fundo público para financiamento de campanhas entre os partidos.

Proposta no Plenário

A proposta de emenda à Constituição que cria o fundo público para financiamento de campanhas e muda o sistema de eleição para o Legislativo (PEC 77/03) está sendo analisada pelo Plenário da Câmara. O texto da comissão especial vai regulamentar esses pontos.

A reunião será realizada às 14 horas, em plenário a definir.

Fonte: Agência Câmara