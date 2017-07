MTur lança Consulta Pública para elaborar Política Nacional de Qualificação

O Ministério do Turismo (MTur) abriu, em 3 de julho, consulta pública para que a população colabore e opine sobre a elaboração de uma Política Nacional de Qualificação em Turismo. A iniciativa tem como objetivo envolver a sociedade na construção de normativo de qualificação que será adotada para a formação de adultos e jovens. A previsão é que a Política Nacional de Qualificação em Turismo seja publicada até o final de 2017. (Acesse aqui o documento).

O documento preliminar foi concebido em parceria com a Universidade de Brasília (UnB). Para a elaboração da Política foram realizadas pesquisas, oficinas e seminários em diversos estados brasileiros, que contaram com pesquisadores de instituições de ensino públicas como as universidades de São Paulo (USP), a Federal Fluminense (UFF), do Rio Grande do Norte (UFRN), do Paraná (UFPR), do Pará (UFPA), a Federal de Ouro Preto (UFOP), Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) e o Instituto Federal da Paraíba (IFPB).

“Este é um momento extremamente importante do processo, onde teremos a chance de garantir uma política plural, que atenda a todas as especificidades do nosso setor”, afirma a secretária Nacional de Qualificação e Promoção do Turismo, Teté Bezerra.

A consulta ficará disponível no site do Ministério do Turismo até o dia 21 de julho, para que cidadãos, estudantes, professores, empresários e entidades possam enviar sugestões, comentários ou propor alterações. As contribuições serão compiladas e analisadas pela equipe de pesquisadores responsável pelo Projeto e, posteriormente, apresentadas ao Conselho Nacional de Turismo (CNT).

O sistema CNC-Sesc-Senac apoia a Qualificação e oferece cursos via Senac

O via sistema CNC-Sesc-Senac apoia a Qualificação e oferece cursos no setor de turismo pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac), que já capacitou mais de dois mil profissionais técnicos na modalidade a distância.

Desde 2011, o Senac oferece cursos técnicos a distância. Conteúdo dividido em módulos permite qualificação ágil, em etapas, e a rápida possibilidade de ingresso no mercado de trabalho.

O Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec), ajudou a impulsionar a procura por esse tipo de capacitação profissional no país. E, em paralelo, as instituições de ensino ligadas ao programa do Governo Federal também se empenharam na busca por alternativas que permitissem ampliar a oferta de cursos voltados à educação profissional.

Dentre essas instituições destaca-se o Senac, que passou a oferecer opções de cursos técnicos a distância ainda em 2011.

Brasil + Turismo

A construção de uma política de Estado voltada para qualificação em turismo é uma das medidas do Brasil + Turismo, pacote de medidas para alavancar o setor de viagens no Brasil, lançado em abril deste ano pelo ministro do Turismo, Marx Beltrão.

Também dentro do pacote, o MTur já oferece aos profissionais que atuam e àqueles que pretendem entrar no mercado de trabalho do turismo, cursos profissionais à distância - Brasil Braços Abertos e Pronatec Voluntário e técnicos presenciais e semipresenciais - MedioTec. Para mais informações sobre as ações de qualificação do MTur, acesse www.turismo.gov.br/qualificacao.