Sistema Fecomércio-Sesc-Senac-AM promove encontro para realinhamento estratégico

O Sistema Fecomércio-Sesc-Senac do Amazonas realizou a primeira reunião anual para apresentação de resultados do quadrimestre de 2017 das entidades e também para reavaliação do Planejamento Estratégico do Sistema.

O encontro, realizado de 8 a 10 de junho em Itacoatiara, teve o objetivo de fortalecer a visão sistêmica das atividades desenvolvidas, avaliar indicadores, projetar novas ações e consolidar missão, visão e valores integrados do Sistema, a partir do Planejamento Estratégico 2008-2020.

A abertura da reunião foi realizada pelo presidente da Fecomércio-AM, José Roberto Tadros. “O realinhamento das nossas atividades faz-se necessário para adequar a missão sistêmica da Fecomércio-AM às demandas do cenário econômico atual e às constantes mudanças do mundo do trabalho. Também nos traz um dimensionamento do que fizemos nesses primeiros quatro meses e nos ajuda a repensar novos caminhos e alternativas, com o propósito de fortalecer nossas atividades, de forma integrada”, disse.

Durante o encontro, foi feito um balanço dos projetos desenvolvidos e apresentado o realinhamento do Planejamento Estratégico. A partir disso, foi definida uma nova missão para o Sistema Fecomércio-Sesc-Senac-AM: “Assegurar a excelência em ações socioeducativas, promovendo a qualidade de vida do trabalhador e garantindo o desenvolvimento sustentável às empresas do comércio de bens, serviços e turismo”. Ao final do encontro, foram construídos planos de ações para o segundo semestre de 2017 e para os próximos anos, organizados em cinco perspectivas: afirmação institucional, aprendizado e crescimento, cliente e sociedade, processos internos, financeira e organizacional.