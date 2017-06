Inscrições abertas para Convenção Secovi 2017

O Sindicato de Habitação de São Paulo (Secovi-SP) realizará nos dias 26, 28 e 29 de agosto, em sua sede, na Vila Mariana (SP), a Convenção Secovi 2017. Em sua 14ª edição, o evento reúne lideranças e profissionais para troca de experiências e oportunidades de negócio.

Com o tema 'Virando a página: temos muito para construir', a iniciativa visa debater temas e propostas para o desenvolvimento das atividades imobiliárias.

Inscrições com desconto podem ser efetuadas até o dia 30 de junho, em www.convencaosecovi.com.br. Este ano, estarão em debate temas como a recuperação econômica, com palestra do economista Marcos Lisboa, e o impacto de novas tecnologias (Internet das Coisas, inteligência artificial, entre outras) no mercado de imóveis, com Fábio Gandour, cientista-chefe da IBM, e Ricardo Guerra, diretor de Tecnologia do Itaú-Unibanco.

Em atualização ao que ocorre no mercado imobiliário nacional, os vice-presidentes do Secovi-SP das áreas de habitação econômica, hotelaria, intermediação imobiliária, incorporação e locação apresentarão tendências e indicadores dos segmentos. Um panorama da atuação do setor no interior do Estado será contemplado em painel com diretores regionais da entidade. Para fechar a convenção, está confirmada a presença do historiador e professor da Unicamp Leandro Karnal.