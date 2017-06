Sistema Fecomércio-SE apresenta novas instalações à Diretoria

A Diretoria do Sistema Fecomércio-Sesc-Senac de Sergipe realizou, dia 9 de junho, a apresentação das novas unidades pedagógicas do Senac e das instalações do Centro de Turismo e Lazer do Sesc no Estado.

No Centro de Formação Profissional do Senac, na Avenida Ivo do Prado, foram visitadas as estruturas do Banco de Oportunidades Senac Carreiras, novos laboratórios de informática e o laboratório multidisciplinar de saúde e a sala de multimeios.

Os novos laboratórios de informática contam com 240 computadores para as instalações do Senac de Aracaju, Itabaiana, Lagarto, Tobias Barreto e Unidades Móveis. O investimento realizado no parque tecnológico possibilitou o lançamento de novos cursos, como Manutenção de Notebooks e Programação de Sistema Operacional Android. Já o laboratório de edição de vídeos e Photoshop abre novas oportunidades para fotógrafos e editores expandir seus conhecimentos.

A comitiva visitou ainda o novo estúdio do curso de Estilista de Moda. O local reproduz um verdadeiro ateliê, desde o piso à iluminação específica, passando pelos manequins, o maquinário, as mesas projetadas e todas as ferramentas utilizadas pelos futuros estilistas. Com a sala recém-inaugurada, o Senac vai oferecer outros títulos no segmento de moda, como o curso de Alfaiataria, que será ofertado já na próxima programação.

Após a visita ao Senac, a comitiva da Diretoria do Sistema Fecomércio de Sergipe foi até o Centro de Turismo e Lazer, que abriga o Hotel Sesc, no bairro Atalaia. Lá, foi realizada uma visita técnica, com o acompanhamento do secretário de Estado do Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, José Augusto Carvalho. O hotel, que conta com 60 apartamentos, todos com vista para o mar, é contemplado por uma das mais belas vistas da praia de Atalaia, além de um complexo de lazer que abriga parque aquático, complexo poliesportivo e áreas para a realização de eventos.