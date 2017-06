Pesquisa sobre a internet das coisas vai até junho

A pesquisa que tem por objetivo mapear as empresas que ofertam tecnologias, produtos, serviços e soluções de IoT (Internet das coisas) no Brasil ficará aberta até o dia 16 de junho.

A iniciativa faz parte do “Bytes de IoT”, canal de divulgação criado pelo Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC) e pelo Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) para engajar a sociedade e coletar insumos que serão usados no Plano Nacional de IoT e no estudo Internet das Coisas: um plano de ação para o Brasil.

A equipe que coordena a pesquisa lembra que é muito importante a participação da sociedade e que as perguntas podem ser respondidas em menos de 10 minutos.

Para responder a pesquisa "Mapa Brasileiro de IoT " clique aqui, ou copie e cole o seguinte link no seu navegador web: http://esurveydesigns.com/wix/p48871844.aspx

Os interessados em participar do grupo de engajamento digital "Bytes de IoT", podem inscrever-se clicando aqui, ou copiando e colando o seguinte link no seu navegador web: http://esurveydesigns.com/wix/p48753763.aspx

A IoT

A “Internet das Coisas” se refere a uma revolução tecnológica que tem como objetivo conectar os itens usados do dia a dia à rede mundial de computadores. Cada vez mais surgem eletrodomésticos, meios de transporte e até mesmo objetos como tênis, roupas e maçanetas conectadas à Internet e a outros dispositivos, como computadores e smartphones.