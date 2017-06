CNC participa da 33ª Fispal Food Service

A Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) participa da 33ª edição da Fispal Food Service – Feira Internacional de Produtos e Serviços para a Alimentação Fora do Lar.

Realizado pela Informa Exhibitions, o encontro acontece entre os dias 6 e 9 de junho, no Expo Center Norte, em São Paulo.

Mais de 1.500 expositores participarão do evento, apresentando o que há de mais inovador em soluções para restaurantes, bares, lanchonetes, pizzarias, distribuidores, lojistas e toda a cadeia do segmento food service, como é chamado o mercado de alimentação fora do lar.

Além das novidades em maquinário, equipamentos, acessórios e utensílios, a Fispal promoverá atividades voltadas à gestão, ao conhecimento e conteúdo, que serão capitaneadas por importantes nomes do setor.

O Sistema CNC-Sesc-Senac contará com um estande no evento, onde títulos selecionados da Editora Senac estarão com desconto.

Data: 6 a 9 de junho

Local: Expo Center Norte – São Paulo – SP

Horário: das 13 às 21 horas

Mais informações e programação: http://www.fispalfoodservice.com.br/pt/