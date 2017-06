CNC promove seminário Caminhos para o Turismo Esportivo

O Conselho Empresarial de Turismo e Hospitalidade (Cetur) da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) vai realizar na segunda-feira, 19 de junho, o seminário Caminhos para o Turismo Esportivo, na sede da CNC, no Centro do Rio.

O encontro será aberto ao público e reunirá diversos especialistas do setor, entre governo, agentes privados e confederações esportivas, para debater como o Turismo e o Esporte podem caminhar juntos na captação de novos visitantes para o País. As vagas são limitadas.

“Turismo e Esporte são atividades econômicas que mobilizam milhões de pessoas ao redor do mundo. As recentes experiências que tivemos no Brasil, assim como os exemplos que observamos mundo afora, mostram que os produtos e serviços oferecidos pelo Esporte abrem um grande caminho para o desenvolvimento do Turismo nacional, contribuindo até para a redução dos efeitos de sazonalidade”, explica Alexandre Sampaio, presidente do Cetur/CNC. “O objetivo do encontro é pensarmos juntos em como aliar de maneira exitosa essas duas paixões”, complementa Sampaio.

O evento contará com quatro painéis: O Desenvolvimento de Produtos Turísticos Relacionados ao Esporte; Marketing e Promoção do Turismo Esportivo; Iniciativas de Turismo e Esporte no Brasil; e Recomendações para Políticas Públicas.

Participarão do encontro representantes do Ministério do Turismo e da Defesa, da Confederação Brasileira de Automobilismo, da Secretaria de Alto Rendimento do Ministério do Esporte, da Confederação Brasileira de Futebol, do Rio Convention & Visitors Bureau, entre outros.

Clique aqui para realizar a sua inscrição. Vagas limitadas.

Seminário Caminhos para o Turismo Esportivo

Data: 19 de junho de 2017

Local: CNC/RJ - Avenida General Justo, 307, 9° andar.

Horário: das 14 às 19 horas