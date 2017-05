Sistema Fecomércio-Sesc-Senac-PE inicia campanha de arrecadação de donativos

O Sistema Fecomércio-Sesc-Senac-PE solidariza-se com a população prejudicada pelas fortes chuvas que atingiram a Mata Sul e o Agreste de Pernambuco e iniciou campanha de arrecadação de doações nesta segunda-feira (29).

A instituição vai receber colchões, água mineral, alimentos não perecíveis, cestas básicas e roupas em bom estado de conservação.

As doações poderão ser deixadas na sede provisória da Fecomércio, na Rua do Sossego, 264, Boa Vista, e nas unidades do Sesc e do Senac no Recife e no interior, das 8 às 17 horas.

O Governo do Estado de Pernambuco já decretou estado de calamidade em 14 cidades atingidas pelas fortes chuvas.