A Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) vem acompanhando com toda a atenção os desdobramentos do atual quadro político, com justificável confiança em que as instituições nacionais – públicas e privadas – saberão superar as dificuldades presentes, no sentido de garantir a aprovação das reformas de base em curso no Congresso Nacional, visando à retomada do desenvolvimento econômico e à estabilidade do mercado de trabalho.

CNC publica comunicado sobre atual cenário do País