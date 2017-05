Crônicas econômicas: análise retrospectiva 2016

O ano de 2016 foi extremamente difícil de ser retratado, seja do ponto de vista político, seja da análise da conjuntura econômica.

Mas Ernane Galvêas, do alto de sua experiência no serviço público, como diretor do Banco do Brasil, presidente do Banco Central e ministro da Fazenda, soube avaliar os fatos e registrá-los em suas Crônicas, com clareza e objetividade, como vem fazendo há mais de 30 anos, desde que assumiu o cargo de consultor econômico do presidente da CNC.

Como é fácil perceber pela leitura de seus artigos publicados quinzenalmente na Síntese da Conjuntura, Galvêas esquadrinhou a atual crise político-econômica desde o primeiro momento em que ela surgiu, em 2014, com a estagnação das atividades industriais e o surgimento do desemprego no mercado de trabalho, claramente divisados na antevisão e projeções do arguto analista.

No acumulado dos anos 2015 e 2016, o PIB nacional sofreu um recuo de mais de 7,5%, configurando a mais profunda recessão da História do Brasil. Esse é o difícil quadro que enfrenta, desde maio/2016, o governo do presidente Temer que, como bem assinala Galvêas, é hoje o depositário da nossa confiança e esperança de que com honestidade, austeridade e inteligência o Brasil possa reencontrar os caminhos da recuperação, a partir de 2017.

Antonio Oliveira Santos

