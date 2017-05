Frente Parlamentar da Mídia Regional homenageia ministros

A Frente Parlamentar da Mídia Regional realizou, em 16 de maio, jantar em homenagem aos ministros da Saúde, Ricardo Barros, da Justiça, Osmar Serraglio, e ao secretário de Comunicação da Presidência da República, Márcio Freitas.

O evento, que teve o apoio da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), contou com a presença de parlamentares, dirigentes de diversas entidades e associações de comunicação e prefeitos do Paraná que participam, em Brasília, da 20ª Marcha Nacional dos Prefeitos.

Alex Canziani elogiou a atuação de ministros e comemorou os bons números da economia

Presidente da Frente, o deputado Alex Canziani (PTB-PR) destacou o “papel fundamental” da mídia regional no registro dos fatos não cobertos pelas grandes redes de comunicação. “São as emissoras de rádio regionais e os pequenos jornais que conversam diretamente com o cidadão”, afirmou. A Frente Parlamentar trabalha pela descentralização do conteúdo, da propaganda e dos recursos aplicados nos meios de comunicação.

Analisou ainda o que chamou de “a volta por cima” da situação econômica do País. Segundo ele, os indicadores mostram que o Brasil está se reerguendo, “num processo no qual o Parlamento tem importância vital aprovando medidas há muito necessárias”.

Canziani elogiou ainda a atuação dos ministros: Osmar Serraglio, “que, com sua experiência, exerce importante papel de articulação em busca de harmonia e equilíbrio nas ações governamentais”, e Ricardo Barros, “cuja competente gestão provocou uma revolução na saúde nacional e gerou uma economia de R$ 3 bilhões, recursos que serão aplicados em áreas mais carentes”. O deputado fez um agradecimento especial ao vice-presidente Administrativo da CNC, Darci Piana, “grande líder empresarial e exemplo de administração bem-sucedida como presidente da Fecomércio do Paraná”.

Dificuldades da saúde

O ministro da Justiça retribuiu o elogio de Canziani, classificando-o como “a maior expressão do Congresso quando o tema é educação”. Em rápidas palavras, Osmar Serraglio falou sobre as dificuldades enfrentadas pelo governo, considerando que “o País, com muito trabalho, está finalmente saindo de uma situação pior do que uma guerra. Estamos pensando no Brasil, por isso estamos vencendo”.

Já Ricardo Barros enfatizou “a coragem do governo para mudar um quadro delicado. A situação da saúde era equivalente a um fio desencapado, mas que está sendo reparada”. Nessa etapa da retomada do crescimento, destacou o ministro da Saúde, o governo vai privilegiar os municípios, com a liberação de um volume ainda maior de recursos para a saúde básica.

Encerrando a homenagem, o vice-presidente Darci Piana agradeceu a presença “de tantas lideranças e políticos paranaenses”. Ele disse ter constatado o crescimento do trabalho da Frente Parlamentar da Mídia Regional, graças “ao trabalho incansável do deputado Alex Canziani”.

Piana comentou ainda o resultado de recente pesquisa da Fecomércio-PR, realizada com 2.200 empresas, em que boa parte dos executivos manifestou expectativa de melhora do País. “É muito animador, é bom para o Brasil.”

Por problemas de agenda, o secretário de Comunicação da Presidência da República, Márcio Freitas, não pôde comparecer ao jantar realizado na sede da CNC. Participou da homenagem o secretário executivo do Ministério do Trabalho e Emprego, Antônio Correia de Almeida.