CNC promove debate sobre comunicação no Sistema Comércio

A Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) promoveu, por meio de sua Assessoria de Comunicação (Ascom), o 10º Encontro de Assessores de Comunicação do Sistema Comércio, no Rio de Janeiro. Cerca de 60 pessoas, entre assessores, jornalistas e designers da CNC, federações do comércio estaduais e nacionais, Sesc e Senac, participaram do encontro que foi realizado nos dias 11 e 12 de maio.

Um dos principais objetivos do encontro foi promover a integração entre os diversos profissionais de Comunicação para compartilhar boas práticas e desenvolver planos para a melhoria da eficiência da Comunicação nas entidades que compõem o Sistema Comércio.

A abertura foi realizada pela chefe do Gabinete da Presidência da CNC, Lenoura Schmidt, que lembrou a memória de Cristina Calmon, ex-chefe da Ascom/CNC e idealizadora do encontro, falecida em fevereiro deste ano. “Ela foi muito feliz em construir com maestria esse evento e, mais do que nunca, o papel do comunicador é fundamental para o momento de mudanças que estamos vivendo e iremos viver, principalmente nas questões ligadas às relações trabalhistas e à contribuição sindical. Vocês devem trabalhar integrados e fortemente na defesa dos interesses dos empresários do comércio”, afirmou Lenoura Schmidt.

Dentre os diversos temas abordados nos dois dias do evento, os assessores de Comunicação puderam assistir a palestras sobre o funcionamento de órgãos da Confederação como a Assessoria junto ao Poder Legislativo (Apel), a Assessoria de Gestão das Representações (AGR) e o Conselho Empresarial de Turismo e Hospitalidade (Cetur). Também foram apresentadas questões sobre a identidade visual do Sistema CNC-Sesc-Senac e dos produtos oferecidos a federações e sindicatos como o Marketing Associativo, os Sites Sindicais e o Programa Ecos de Sustentabilidade.

Também foram convidados a palestrar no evento André Micelli, professor da Fundação Getulio Vargas, que falou sobre Marketing Digital; e Jacqueline Breitinger, diretora de Atendimento da agência InPress Porter Novelli, que abordou o trabalho realizado para a CNC e os desafios do relacionamento com a imprensa.

Ao final, uma dinâmica convidou os assessores a formular planos de ação e entregas para os próximos meses, de forma a encontrar as melhores soluções para situações do cotidiano de federações e sindicatos.