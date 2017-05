Fecomércio-GO instala conselho empresarial de turismo

A Federação do Comércio do Estado de Goiás (Fecomércio-GO) deu posse, dia 11 de maio, na sede da Federação, ao Conselho Empresarial de Turismo e Hospitalidade (Cetur-GO), organismo que reúne todo trade turístico goiano em prol do desenvolvimento e ampliação do segmento no Estado.

Na ocasião, o presidente da Fecomércio-GO, José Evaristo dos Santos, afirmou que o turismo tem papel estratégico na economia e no meio ambiente de qualquer lugar, já que, por um lado, gera emprego e renda e, por outro, preserva a natureza, dando condições para sobrevivência dos ecossistemas. Ele destacou que o Cetur-GO tem a finalidade de convergir forças, seja estatal ou privada, para promover o crescimento do turismo em Goiás. “Queremos contribuir e sabemos que a união de esforços é essencial para desenvolver uma cadeia que possui tantos elos”, disse.

Mais de cinquenta pessoas prestigiaram a posse, que contou com a presença do presidente do Conselho Empresarial de Turismo e Hospitalidade da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), Alexandre Sampaio. Segundo ele, a criação do Cetur-GO será uma excelente oportunidade para discutir, sugerir e até colocar em prática ações conjuntas de várias entidades que apoiam o turismo, sob o abrigo da Fecomércio-GO. Também fizeram uso da palavra o secretário estadual de Turismo, Leandro Garcia, e a vice-presidente Executiva do Cetur, Vanessa Pires Morales. Ambos reforçaram a importância do turismo para as economias locais e o desenvolvimento conquistado a partir de iniciativas nesse setor.