CNC mantém projeção de alta de 1,5% para o varejo este ano

As vendas no comércio varejista brasileiro registraram queda de 2,5% ao longo dos três primeiros meses do ano. É o que mostra a Pesquisa Mensal de Comércio (PMC), divulgada ontem (11) pelo IBGE.

Apesar do resultado negativo e ainda nesta base de comparação, sinais de recuperação foram constatados pelo instituto nos segmentos de vestuário e calçados (+4,7%), móveis e eletrodomésticos (+3,0%) e materiais de construção (+4,2%). Na comparação mensal, o volume médio de vendas recuou 1,9% no mês de março em relação a fevereiro, já considerados os ajustes sazonais, e o resultado interrompeu uma sequência de quatro altas consecutivas nessa base comparativa.

Para a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), além do recuo nos preços nos últimos meses, o início do processo de barateamento do crédito começa a produzir efeitos positivos nos segmentos mais dependentes das condições de venda a prazo. Para todo o ano de 2017, a entidade manteve sua previsão anterior de crescimento das vendas, no varejo ampliado, de 1,5% em relação a 2016, já que perspectivas mais favoráveis em relação à velocidade de queda dos juros e impactos positivos que essa medida provocaria sobre o mercado de trabalho ainda são necessárias para que o setor retome o ritmo de crescimento mais intenso nos próximos meses.

Acesse aqui a íntegra do estudo da CNC.