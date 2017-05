CNC Notícias 197: Clareza e equilíbrio

O dia 31 de março marcou a memória recente do empresariado brasileiro: foi quando o presidente da República, Michel Temer, sancionou a terceirização em todo o País, por meio da Lei nº 13.429/2017.

A prática, além de antiga bandeira dos empreendedores e realidade mundo afora, tornou-se no Brasil um elo estratégico e inegável na produção de bens e serviços das empresas, permitindo que agreguem especialização, tecnologia e eficiência à cadeia produtiva, gerando mais competitividade e empregos.

Muitos são os obstáculos para que essa realidade atinja de forma clara e equilibrada o mercado de trabalho, mas o primeiro avanço foi realizado. E, a fim de contribuir para o esclarecimento de um assunto que interessa a todos, a CNC Notícias dedica sua capa à terceirização, assim como o fez na edição de maio de 2015, quando também abordou o assunto em sua capa. Saiba o que pensam especialistas e envolvidos diretamente com as mudanças.

A edição de abril da revista foi ouvir também um brasileiro que pode fazer a diferença tanto aqui quanto lá fora: Márcio Favilla, indicado pelo governo brasileiro para a Presidência da Organização Mundial de Turismo (OMT). Se eleito, Favilla será o primeiro representante da América do Sul a liderar a Organização. “No final das contas, o importante não é o que podemos fazer pelo turismo, mas o que ele pode fazer pelos países e pela população”, diz Favilla na entrevista exclusiva, assim como a terceirização, que também faz pelo País e por sua população, entre outros assuntos reportados pela CNC Notícias, com o objetivo de transmitir ao leitor conteúdos com... clareza e equilíbrio.

Boa leitura!