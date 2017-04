CNC apoia sustentabilidade na FIT Pantanal

A Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) apoiou e participou da Feira Internacional de Turismo do Pantanal (FIT), realizada de 20 a 23 de abril, em Cuiabá (MT). “A CNC, maior entidade patronal de turismo no Brasil, apoia fortemente a FIT, a preservação ambiental e o turismo sustentável em Mato Grosso e em todo o País. O turismo ecológico será uma das maiores vertentes de desenvolvimento do turismo mundial”, afirma o presidente do Conselho Empresarial de Turismo e Hospitalidade (Cetur) da Confederação, Alexandre Sampaio, ao avaliar a participação da entidade no evento. No ano eleito, pelas Nações Unidas, como o Ano Internacional do Turismo Sustentável para o Desenvolvimento, a feira teve como tema o turismo sustentável.

Entrada da FIT 2017 no Centro de Eventos do Pantanal, em Cuiabá (MT)

O estande do Sistema CNC-Sesc-Senac na FIT Pantanal foi todo produzido com material sustentável e, por meio de imagens, ressaltou as iniciativas do Sesc Pantanal em sustentabilidade. Além disso, foram distribuídas mudas de espécies nativas da flora pantaneira, e a Editora Senac esteve presente com suas publicações voltadas para turismo e sustentabilidade. Durante o evento, Alexandre Sampaio falou da presença do Sistema CNC-Sesc-Senac em cinco destinos do Pantanal: a Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN) Sesc Pantanal; o Hotel Sesc Porto Cercado; o Parque Sesc Baía das Pedras; o Sesc Poconé; e o Sesc Serra Azul, localizado no município de Rosário Oeste. “Além de manter e preservar a Reserva Particular do Patrimônio Natural, que conta com 108 mil hectares, o Sistema investe na educação ambiental e no turismo sustentável, contribuindo para a transformação da matriz econômica local”, enfatizou.

Para o governador de Mato Grosso, Pedro Taques (PSDB), presente na abertura da FIT, o desenvolvimento econômico sustentável do Estado é prioridade das políticas públicas. “Para nós, o turismo está ao lado da agricultura, do comércio, dos serviços e da indústria, se desenvolvendo de forma integrada”, declarou Taques.

Sistema CNC-Sesc-Senac na FIT

Entre os trabalhos apresentados na FIT estava o cultivo das crisálidas (estágio de pupa das lagartas que se transformam posteriormente em borboletas) e o borboletário do Hotel Sesc Porto Cercado, em Poconé, um espaço com quase 3 mil borboletas de 20 diferentes espécies que é mantido com o auxílio direto de 25 famílias pantaneiras, responsáveis por cuidar das crisálidas e entregá-las aos monitores e biólogos do Sesc Pantanal. E peças produzidas por artesãos, alunos do Curso de Valorização Social da unidade do Sesc Poconé, foram expostas no espaço Tauá, anexo à feira, divulgando os processos tradicionais do artesanato do município (Poconé é o município sede do Hotel Sesc Porto Cercado e da RPPN Sesc Pantanal).