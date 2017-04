CNC participa de lançamento de campanha de prevenção a acidentes de trabalho

O Ministério do Trabalho realizou o lançamento da Campanha Nacional de Prevenção de Acidentes do Trabalho (Canpat), no dia 11 de abril, na sede do ministério, em Brasília. Participaram o ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, o ministro da Saúde, Ricardo Barros, e o presidente do Tribunal Superior do Trabalho (TST), Ives Gandra Martins Filho. O chefe da Divisão de Saúde do Sistema CNC-Sesc-Senac, Alexandre de Marca, participou do lançamento representando a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC).

O Ministério do Trabalho realizou o lançamento da Campanha Nacional de Prevenção de Acidentes do Trabalho (Canpat), no dia 11 de abril, na sede do ministério, em Brasília

O tema da Canpat em 2017 é Conhecer para Prevenir. O foco é dar visibilidade à prevenção de acidentes e às doenças do trabalho, que atingem, direta ou indiretamente, todo o conjunto da sociedade. Estão previstas, para todo o País, ao longo de abril, ações conduzidas pelo Departamento de Segurança e Saúde no Trabalho (DSST), que integra a Secretaria de Inspeção do Trabalho (SIT), e pelas Superintendências e Gerências do ministério. Vários órgãos participarão das atividades da Canpat 2017 como parceiros do Ministério do Trabalho.

“Essa campanha é uma das ações mais importantes que poderiam ser desenvolvidas em nosso país”, afirmou o ministro Ronaldo Nogueira. “É um instrumento para que a sociedade se conscientize da importância desse assunto. Que os números do fim de 2017 sejam melhores que os do fim de 2016, e assim por diante, até chegarmos ao ano com acidente zero. Vamos lutar para que isso aconteça”, acrescentou.

O ministro fez questão de elogiar o trabalho da SIT, que concebeu e coordena a execução da Canpat e é responsável pelo Sistema Federal de Inspeção do Trabalho. “Quero parabenizar a equipe da SIT, na pessoa da secretária Maria Teresa Jensen, e todos os auditores fiscais do Ministério do Trabalho pelo excelente trabalho que vêm realizando. São resultados dignos do mais elevado reconhecimento”, completou.

A Canpat faz parte do movimento Abril Verde, conjunto de ações realizadas pela sociedade para dar visibilidade ao tema da segurança e saúde no trabalho. “A Divisão de Saúde da CNC apoia a Canpat e vem atuando fortemente nas medidas preventivas e na segurança do trabalhador em seus ambientes e processos de trabalho. Sua ativa participação nas comissões e grupos tripartites vem contribuindo para construção de Normas Regulamentadoras que buscam o aprimoramento da segurança e saúde dos trabalhadores", afirmou Alexandre de Marca.