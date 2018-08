“O Brasil só vai voltar a crescer em paz e a imagem do país só vai melhorar quando Lula for solto”

Antes mesmo da abertura hoje de sua pop-up ad.studio, no Shopping Leblon, o antiquário século 21 de Paloma Danemberg, já causa arrepios de curiosidade. A decoração toda preta do Beto Figueiredo é um escândalo, com quadrinhos franceses originais de 1930, móveis e objetos do início do período industrial A proposta de Paloma, iniciada na loja do pai no Chopin, é desmistificar a cultura do antiquário para as novas gerações. Em ambientes cool, suas peças “ressignificadas” fazem do ontem o agora. O que era grampo de marceneiro vira pendurador de bolsas. E também as instalações do Antonio Bokel. Tudo resulta moderno, stylish e do tamanho dos bolsos dos jovens. Ah, as cúpulas dos abajures são de Isabela Capeto, que também veste as vendedoras. E quem for vai saborear comidinhas da Tunica Bocayuva.

---------

BORBULHINHAS

A MAJESTOSA Premiação da Revista Exame, na segunda-feira, foi um banho de água fria nos privatistas. Entre os que mais se destacaram em 2018, a Cedae levou o prêmio de “melhor empresa do setor de infraestrutura”, invalidando o argumento dos que a querem vender a qualquer custo por “suposta ineficiência”... OUTRO PREMIADO foi o Xande Negrão, marido da superstar global Marina Ruy Barbosa. Sua Aeris Energy foi eleita “melhor empresa do setor de bens de capital”. E lá estava Marina na cerimônia, ao lado do seu Negrão... UM DOS MAIS lucrativos negócios da Aeris é a fabricação de pás para aerogeradores de usinas eólicas... BENS DE CAPITAL, vocês sabem, são aqueles utilizados na produção de outras mercadorias, tipo fábricas, máquinas, ferramentas, equipamentos etc... A FORTUNA de Negrão não para por aí. Sua família é dona da Conforto, das maiores fazendas de confinamento do país, somando cerca de 150 mil animais, em Goiás... UMA FORTUNA JOVEM, iniciada nos anos 1990 por Alexandre Funari Negrão, o sogro da Marina, que assumiu modesto laboratório fundado por seu avô, em Campinas, fez dele pequena indústria de medicamentos genéricos, que cresceu e hoje é conhecida como Medley (sim, a gigante da indústria farmacêutica), vendida em 2009 para o laboratório francês Sanofi pela bagatela de US$ 664 milhões, cerca de 1,5 bilhão... TRÊS PESSOAS receberam lindas rosas vermelhas esta semana com uma carta de carinho e gratidão. Foi a forma de o antiquário Arnaldo Danemberg despedir-se de sua loja no Edifício Chopin, dedicando-se apenas à de São Paulo, sucesso há três anos e meio, point obrigatório de arquitetos, decoradores, galeristas, artistas plásticos... ENCANTADOS COM a fidalguia e o saber de Danemberg sobre estilos e épocas, os formadores de opinião paulistanos deram a ele apoio total... ENCERRADA A ETAPA carioca, Arnaldo mantém seu vínculo com o Rio através do Copacabana Palace, onde continuará colaborando. Em setembro, a pedido de Andréa Natal, refará parte do Cipriani. Ano que vem, renovará a Library. Também em 2019, ele vem redecorar a Pérgula, o que é tradição... O VEREADOR CARIOCA Felipe Michel segue em sua cruzada pelo fim dos cotonetes com haste plástica, conforme seu projeto apresentado ontem à Câmara Municipal... SUA MOTIVAÇÃO foi a foto de Justin Hofman, vista no Museu da História Natural de Londres: um cavalo marinho com um cotonete preso ao rabo o impedindo de nadar. O parlamentar propõe hastes biodegradáveis. Os cavalos marinhos e todos os peixinhos do mar agradecem… DIA 19, jantar de gala no five stars carioca, Grand Hyatt, em parceria com o Reffetorio Gastromotiva e o Rio International Cello Encounter... UM BENEFIT para a ONG Gastromotiva, que, através da força da culinária busca reduzir, com ações sociais, as desigualdades no Brasil... O TEMA DO cardápio será a gastronomia nova-iorquina. Sunset cocktail ao pôr do sol e o Rio Cello executando o tema do musical West Side Story... SERÃO SERVIDOS clássicos gastrô americanos: como entrada, salada coleslaw caesar; seguida por Mac’nCheese, Hamburger do Chef com batata frita, peru assado, salmão com manteiga de limão e alcaparras. Como prato principal, repolho de bruxelas com bacon e o tradicional New York Cheese Cake à sobremesa. R$ 175 por boquita faminta, nhamnham...

---------

O que é ser uma danadinha? É chegar causando no retumbante casamento Amoedo-Badaró, #mandaró, em Angra, com paetês verdes e barriguinha de fora, Capri total, quando a grande maioria das mulheres aderiu ao dress code do longo estampado primaveril. É a Chris Pitanguy, que, de eficiente assessora de marketing do Shopping Leblon, ascendeu como um buscapé às primeiras filas dos desfiles europeus e se tornou, ela própria, um produto, marca de sucesso como digital influencer, quase meio milhão de seguidores no Instagram. Seu segredo? Ela não segue estilos. Faz estilo.

--------

“O Brasil só vai voltar a crescer em paz e a imagem do país só vai melhorar quando Lula for solto”

Embaixador Marcos Azambuja

A afirmação é do embaixador Marcos Azambuja, privilegiada inteligência, dono de vasta cultura e charme, que o faz dominar todas as rodas de conversas. No Itamaraty, sempre teve um status privilegiado: o de unânime admiração de seus pares. Um causeur sedutor, onde quer que esteja, é figura central, com seu arsenal de histórias, citações e a memória privilegiada. Foi nos governos tucanos que alcançou, e por merecimento, sua maior projeção como diplomata, ocupando dois dos postos mais disputados da carrière, as embaixadas do Brasil em Buenos Aires, e em Paris. Situa-se, pois, no grupo dos diplomatas tradicionais, quadros oriundos das “boas famílias” brasileiras, dos sobrenomes ilustres, muitos deles pertencentes às dinastias itamaratianas, de pai, para filho, para neto. São os chamados “diplomatas de punhos de renda”, aqueles que prezam a diplomacia clássica, protocolar, e cuja referência são os grandes da carreira no passado. Afinal, o Itamaraty é a “Casa de Rio Branco”. Tudo isso para dizer que Azambuja, definitivamente, não é um homem de esquerda e jamais votou em Lula da Silva.

Mas tem o equilíbrio e o tino de analisar com sinceridade e clareza o momento brasileiro, com o distanciamento de quem, na aposentadoria, desfruta da liberdade de opinar sem as reservas que a atividade obriga, e de quem tem, como treino de vida, a análise geopolítica. Ao telefone, ele reafirmou a esta colunista o que disse na recente entrevista ao jornal Valor, que repercutiu como um morteiro, nos corredores da diplomacia, e mais precisamente no bridge e na varanda do Country, clube que frequenta. Azambuja teve a coragem de dizer “o rei está nu!”.

O embaixador não faz coro aos que dizem que a prisão de Lula evidencia que as instituições no Brasil estão funcionando, ao contrário, tem o ex-presidente em grande conta: “É das personalidades mais interessantes que surgiram no mundo em desenvolvimento nos últimos tempos”. E quando uma inteligência respeitada como Azambuja, desabridamente, faz tal afirmativa, não há como não baixar a cabeça, escutá-lo e concordar. Afinal, ele não formou a cúpula do Ministério nos anos Lula, e tem reparos a fazer à sua política externa, mas tem a serenidade de dizer que “Lula era visto internacionalmente como o rosto do Brasil, cordial, risonho, afável. Seu governo produziu a ideia euforizante de que o país, finalmente, estaria chegando lá. Aquele era ‘the guy’ (o cara), como dizia Obama. Com sua prisão, o Brasil saiu de moda”.

Sobre a Lava Jato tem suas ressalvas: “Em excesso, a crítica moralizante gera, não uma indignação, mas uma adesão àquilo que não se deseja”. E as comparações que faz também não qualificam: “Mas o que é uma Lava-Jato ante uma Inglaterra que provocou uma guerra na China para vender ópio ou os Estados Unidos, que se valeu de uma guerra civil para colonizar o sul depois dela?”.

Sobre suas posições tão discrepantes das de seus colegas diplomatas, ele nos dá como resposta a experiência: “Eu, vivendo na Argentina, sei que o ressentimento não constrói nada”. E falou de seus receios, “o medo de que o Brasil está ficando mais rancoroso do que foi”. Sugere um caminho: “Acho que nós temos que reencontrar o neo-Juscelino. O destino do país sempre foi através do diálogo”.

---------

RECEBIDO ONTEM pela ministra do STF, Pérez Esquivel, prêmio Nobel, disse a Carmén Lúcia que Lula é um preso político. Esquivel chegou a Brasília à frente das milhares de pessoas da Marcha Nacional Lula Livre, e também visitou os grevistas da fome, que reclamam justiça para Lula e democracia para o Brasil. Amanhã, ele vai a Curitiba rever o ex-presidente.

---------

Com João Francisco Werneck