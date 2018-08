Um dos mais notáveis atores de sua geração, Matheus Nachtergaele estreou o espetáculo musical “Molière”, atraindo a nata do mundo artístico ao Teatro Adolpho Bloch. Até mesmo Caetano Veloso, figurinha difícil, foi assistir, levando seu filho, Zeca. Afinal, a trilha sonora é toda de Caetano. O diretor, Renato Borghi, ao final da apresentação, fez uma homenagem ao compositor, que foi aplaudido de pé. Uma noite emocionante por todos os motivos, inclusive, e principalmente, o excepcional desempenho de Matheus, um ator que sabe ser muitos. Como está na moda dizer, são 50 Tons de Matheus.

Da esquerda para a direita, de cima para baixo: Matheus e Aracy Balabaniam; Matheus e Barbara Paz; Matheus e Gogoia Sampaio; Matheus entre Paulo José Walter Lima Jr.; Elcio Nogueira, Matheus, Renato Borghi e Caetano; Bel Kutner, Matheus, Leticia Colin e Michel Melamed

BORBULHANTES

A INTERNET parou com a notícia de que Fernando Haddad vai registrar Lula no meio de seu nome de candidato. Aliás, ouvi dizer que não só ele, outros candidatos do PT pensam em fazer o mesmo, como Lindbergh para o Senado no Rio de Janeiro... SERIA A MATERIALIZAÇÃO da imagem usada por Lula, em seu discurso no Sindicato de São Bernardo, quando disse que “todos são Lula”, e “eu sou uma ideia”... SE O MPF, que já deixou evidente sua pouca simpatia pela candidatura Lula, pedir a impugnação, não acredito que o TSE invalide o nome Fernando Lula Haddad, como nome político “fantasia”, sobretudo se o próprio Lula apoiar Haddad. São muitos os casos de candidatos que assumem outros nomes ou apelidos políticos... O MAIS EMBLEMÁTICO deles é o de Anthony William Matheus de Oliveira, que assumiu o apelido Garotinho, do então muito mais famoso do que ele radialista José Carlos Araújo, com décadas de Rádio Globo e um punhado de tempo na Rádio Nacional... CONFORME REPORTAGENS da época, Anthony trabalhou com Araújo como estagiário na Rádio Nacional, nos anos 1980/81, e assumiu totalmente a identidade do chefe. Falava igual, mesmas expressões e timbre, e por fim passou a usar o mesmo apelido... JOSÉ CARLOS Araújo já havia registrado o apelido no I.N.PI., como marca. Daí que, não podendo fazer o mesmo, Anthony mudou seu registro civil, incorporando o Garotinho ao seu sobrenome e aos de todos os membros da família... ATO CONTÍNUO, entrou com ação na Justiça para impedir que José Carlos Araújo utilizasse o apelido “Garotinho” (que este começou a usar em 1964) e uma ação contra o I.N.P.I., para cancelar o registro... PERDEU AS duas ações. O juiz enfim determinou que Anthony poderia usar o apelido, mas sempre como “Anthony Garotinho”. E o legítimo, poderia usar “Garotinho”, mas apenas na classe de comunicação. Posteriormente, a pedido de José Roberto Marinho, diretor da Rádio Globo, Araújo fez um acordo, cedendo a marca ao ex-estagiário... AH, AS MARAVILHAS do mundo digital. A divulgação ontem da foto oficial dos candidatos Ciro Gomes e sua vice Katia Abreu provocou um tiroteio de memes. A senadora é apresentada bem mais magra e bem mais moça. “Milagres” que a medicina e os tratamentos cosméticos operam com a maior facilidade, não sei por que o escândalo... CIRO TAMBÉM diminuiu uns 10 anos na foto, mas isso não provocou polêmica. A turma gosta mesmo é de patrulhar as mulheres da política. Não vejo ninguém falar da plástica do Álvaro Dias e de seus botox. E de tantos outros políticos devidamente repuxados... ESTOU É CURIOSA para ver a Kátia ao vivo, pois seus traços foram muito modificados. Ainda não sabemos se pelo bisturi ou se pelo photoshop... A CÂMARA DOS DEPUTADOS, em Brasília, ferveu ontem com as discussões em torno do projeto de lei 6433, em que o delegado poderá negar a fiança ao agressor da mulher, se verificar que a liberdade dele colocará em risco a integridade física ou psicológica dela... A QUESTÃO É SE OS delegados de nosso Brasil estarão prontos para exercer tal tarefa. O projeto de Lei também determina que ao juiz caberá, depois de ouvir o Ministério Público, manter ou rever as medidas protetivas adotadas pelo delegado... QUEM FOI ao casamento da filha do candidata a presidente João Amoêdo, do Partido Novo, e testemunhou o luxo da casa da família em Angra e de todos os detalhes não estranhou que ele tenha declarado junto ao TSE um patrimônio de R$ 420 milhões... PRA INÍCIO de conversa, tudo, mas tudo, veio de São Paulo. Eram imensos caminhões frigoríficos para as flores da decoração, o buffet, as bebidas para os 400 convidados. O buffet paulista foi o Charlô. Havia bar de ostras, bar de queijos, ilhas de doces e o que mais se quiser imaginar... TODO O PESSOAL do serviço também foi “importado” da paulicéia. Até os rapazes e as moças que cuidavam dos banheiros... OS GARÇONS não caminhavam, deslizavam com aquelas bandejas entre pessoas e mesas, sem esbarrar em ninguém. As mesas eram limpadas continuamente... A LOGÍSTICA para hospedar toda essa “tripulação” e possibilitar essa infraestrutura deve ter sido qualquer coisa... PESSOAS LINDAS. Padre Omar deu uma bênção, já que a cerimônia religiosa já houve. O noivo Raphael Gama Badaró discursou, a noiva Maria Fernanda discursou, e um casal de padrinhos. Ela foi a Tatiana Coser Rudge, melhor amiga da noiva... A RELAÇÃO dos que declaram votos na Marcia Tiburi, a governadora do RJ, parece elenco de superprodução. De Marieta Severo a Caetano Veloso, de Zélia Duncan a Chico Buarque. Sem esquecer os notáveis, como Leonardo Boff e Miguel Nicolelis...

Caetano Veloso e o filho Zeca foram assistir a “Molière”

O EX-MINISTRO Roberto Amaral autografa seu último livro “Eleições e propaganda – como funcionam em 16 lições e mais uma”, no dia 17 no Clube de Engenharia. Um exame do processo político-eleitoral e o papel crucial desempenhado pela propaganda, em seus meandros. Dos pontos de vista de candidatos e de eleitores. Como age o marketing político, inclusive em seus “dribles éticos”

Com João Francisco Werneck