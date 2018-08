Os jovens e ricos asiáticos “mitam” no Instagram

Os jovens e ricos ostentação bombam no Instagram, com suas fotos superproduzidas, tudo indica que por profissionais. Sua ocupação é gastar e festejar e vive-versa. E os jovens ocidentais fazem deles referências, até repetindo as mesmas fotos, como foi o caso da foto do breakfast de Maria Frering no Instagram, igual à de Wilabelle Ong. Nos anos 70, quando os ricos brasileiros luxavam e ostentavam sem constrangimento ou timidez, eram comuns as reportagens, de veículos do Brasil e estrangeiros, com as extravagâncias de nossa “juventude dourada”. Os ‘jovens coroados’ posavam para revistas e jornais, ostentando seus sobrenomes, sua beleza e sua riqueza. O que sempre atraiu os leitores dos outros segmentos sociais menos favorecidos, e atraía os faavorecidos também. Exibir seus luxos e privilégios era corriqueiro, ninguém parecia fica afrontado, e os ricos criavam fama simplesmente por serem... ricos. Mas à medida em que a consciência do desnível social grande no país passou a prevalecer nas novas gerações que chegavam, os muito ricos passaram a se preservar, guardar-se de muita visibilidade, protegendo-se assim até de eventuais episódios de violência. Nas décadas de 80/90, começamos a assistir a uma série de sequestros, os assaltos a residências ficaram corriqueiros, e seguro morreu de velho. Infelizmente, no Brasil, depois de um breve período de distensão social, esse desnível voltou a se agravar nos útimos três anos, e a ostentação mais do que nunca ficou de mau gosto. Porém, quem não pode curtir o rico daqui, já tem em que fonte beber: na conta da Rich Kids of Singapore, no Instagram dos asiáticos milionários, estrelas sociais, gastadores enlouquecidos - e como são exibidos! Jamie Chua, tem a maior coleção de bolsas Hermès do mundo, ela é a rainha do Instagram de Cingapura. Ela foi casada com o multi-milionário indonésio Nurdian Cuaca, que conheceu como aeromoça da classe executiva. Kane Lim ficou milionário com sua marca de moda, e sua coleção de sapatos de marca vale centenas de milhares de dólares. A herdeira Elly Lam, filha do bilionário de Hong Kong Peter Lam e sua ex, Lynn Hsieh, passou este verão 2018 viajando pela Europa em seu jato particular com paradas em Ibiza, Londres, Budapeste e Rimini e no início desta semana disse que “não está pronta para ir para casa”. ... Reportagem a partir de informação de DailyMail.com

Legendas abaixo

Da esquerda para a direita, de cima para baixo

1) A rainha do Instagram de Cingapura é Jamie Chua, proprietária da maior coleção de bolsas Hermes do mundo. A foto foi depois de uma farra comprista na sua loja preferida

2) A ex-comissária de bordo Jamie Chua é mundialmente famosa por sua impressionante coleção de roupas, acessórios e bolsas incrivelmente caras da marca de luxo francesa Hermes, em seu closet em Cingapura

3) Elly Lam, fi lha do bilionário de Hong Kong Peter Lam, relaxando em seu jato particular a caminho do festival Tomorowland, na Bélgica, em julho de 2018, como parte de sua turnê de verão pela Europa

4) Yoyo Cao, considerada a mais estilosa e maior estilista de Cingapura pela Vogue, estica-se no sofá da loja Prada, no Paragon Shopping Center, em Cingapura

5) O designer Kane Lim de Cingapura com apenas alguns de seus acessórios pródigos de marcas Chanel e de Balmain. Ele ganhou milhões com sua própria marca de calçados. Sua coleção de 200 sapatos de marca, sobretudo Louis Vuitton e Gucci, está avaliada em cerca de mais de US $ 365 mil

6) Maria Frering fez foto idêntica à da blogueira de moda, beleza e viagens de Cingapura, Wilabelle Ong, em um breakfast matinal no hotel Plaza Athénée em Paris há mais de dois meses. Ela retoca a maquiagem com uma bolsa Chanel estrategicamente posicionada na mesa

7) Kane Lim, de 28 anos, que vive em Cingapura, depois de criar sua própria marca de moda aos 17 anos, ficou milionário aos 20, e tem Rihanna sua seguidora no Instagram. Aqui ele ostenta com sua coleção de malas Louis Vuitton

8) Dhillon Lee, 21 anos, fi lho de um multimilionário de Cingapura, montando em seu jet ski. Viciado em adrenalina gosta de ostentar sua coleção de brinquedos caros nas mídias sociais

9) Elly Lam, a socialite de Cingapura, a caminho de Ibiza, uma de suas muitas paradas neste verão europeu, com sua bolsa personalizada

-----------

DEPOIS DE SCHWARZENEGGER e Ronald Reagan, republicanos de sucesso na política dos EUA, os Democratas pensam em lançar Richard Gere para o Congresso. Dependerá de o congressista Sean Patrick Maloney conquistar o cargo de procurador-geral estadual. Em caso positivo, abre-se na Câmara uma vaga para o ator, que é um democrata registrado, ativo militante pelos direitos humanos.

------------

Com João Francisco Werneck