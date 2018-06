Caruaru, o maior arraiá do Brasil, a mais legítima festança junina

JÁ ESTAVA com esta página prontinha, com as festas caipiras de Caruaru, a capital do mais típico São João no país, quando me cai às mãos a foto que ontem abalou o mundo virtual e o reino da Grã-Bretanha: a festa típica do balcão da realeza, quando a Família Real Britânica se reúne na sacada de Buckinghan, toda paramentada, em ocasiões diversas. Desta vez, para comemorar os 92 anos da Rainha da Inglaterra, Elizabeth II...ESCONDIDA NO canto esquerdo da foto, Meghan Markle, de volta da lua-de-mel com Harry, num Carolina Herrera rosa bebê... FIQUEI RECEOSA de fazer o mix dos dois assuntos na coluna, mas não é que olhando as fotos assim próximas elas combinaram? O mesmo colorido, a mesma legitimidade, o mesmo apego à tradição, os mesmos chapéus... brincadeirinha... O ANIVERSÁRIO da rainha foi ontem, e por isso foi antecipada a tradicional parada militar Trooping the Colour, quando todos os regimentos, com uniformes e bandeiras em cores diversas, se apresentam diante da rainha, para saudá-la... FOI QUANDO a pequena Savannah Philips, a espevitada bisneta de 7 anos da rainha, além de ralhar com o dedinho, tapou com a mão a boca do futuro rei da Inglaterra, o principezinho herdeiro do herdeiro do herdeiro, Georges... A IMPRENSA BRITÂNICA ficou es-tu-pe-fa-ta. Falou neste momento como “histórico”, para ser lembrado “para sempre”. Que povo diferente, não?... JÁ NÓS AQUI somos tão triviais. Vejam as festas juninas de Caruaru, a capital do forró, onde também tem rainha. Elba Ramalho, nossa Rainha do Forró, que inaugurou a temporada, totalmente hollywoodiana, com sapatinhos vermelhos, iguais aos de Judy Garland em O Mágico de Oz... CARURU É a cidade das manifestações culturais na época junina, quando elas pipocam em vários polos por toda a cidade. Há o Polo dos Repentistas, o Polo dos Humoristas, a Casa da Mulher, a Casa dos Artistas, o Polo das Quadrilhas, a Casa do Boi, a Casa dos Pífanos e várias outras... IGUARIAS JUNINAS por toda a cidade. Crianças e famílias saem às ruas a caráter para vivenciar o frisson junino. Em todo canto da cidade tem um palco com sanfoneiro, zabumba e triangulo. No palco principal da festa, se apresentam os maiores, como Geraldo Azevedo, Alcimar Monteiro e Chambinho do Arcodeon... SINCERAMENTE, O lugar pra se estar, no mundo, nesta época do ano, é Caruaru. Muito melhor, mais pitoresco, mais enriquecedor, mais legítimo do que ir para Londres bater continência para a rainha alheia... GOD SAVE THE QUEEN Elba Ramalho, de frente, de costas, de banda, parada ou no remeleixo. Elba abriu a temporada de festejos em Caruaru, no agreste de Pernambuco, e animou uma multidão no Pátio do Forró, junto com Orquestra de Pífanos, Fulô de Mandacaru e Jonas Esticado... E A RAINHA, que é paraibana, falou aos súditos: “Meu primeiro e maior fã clube nasceu aqui em Caruaru. Eu me identifico com a cultura pernambucana. A recíproca aqui é sempre verdadeira, o amor bate lá e bate cá”...

Caruaru, o maior arraiá do Brasil, a mais legítima festança junina

--------

DO PALCO, no lançamento da temporada de festas juninas em Caruaru, cercada por aquele mundão de gente, a Rainha do Forró, Elba Ramalho, lançou a campanha a campanha #forropatrimonio, que busca registrar o forró como Patrimônio Imaterial pelo Iphan. E nós encampamos a campanha com também...

-------

Com João Francisco Werneck