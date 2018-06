Carolina, mulher maravilha, docinho de pavê

Carolina é um nome inspirador. Inspirou Chico Buarque, cuja Carolina tem olhos fundos, contendo “a dor de todo esse mundo”. Inspirou seu Jorge, que a compara a um “docinho de pavê”. A atriz Carolina Ferraz está mais para aquela Carolina de seu Jorge, pois docinho de pavê é com ela mesma, e todas as outras gostosuras que uma chef escolada sabe preparar e, até, inventar. Na quarta-feira, Carolina Ferraz lançou, na Livraria da Travessa, no Shopping Leblon, seu livro “Na cozinha com Carolina 2”. Ela realmente entende do assunto. Tive a sorte de ser convidada para um dos jantares íntimos de Carolina, em sua casa em São Conrado, numa de suas etapas de vida no Rio de Janeiro, quando ela recebia um grupo em torno do novo namorado. Tudo nela transpirava bom gosto. Recebeu com classe, na casa bonita e harmoniosa, vestindo-se casual, e preparou um jantar delicioso e com bossa. O namorado ficou completamente arrebatado por ela. Todos esses saberes ela transportou, com generosidade, para seu primeiro livro, o que agora repete no “nº 2”, em que se destacam uma seleção de drinques, saladas, sopas e pratos vegetarianos. Os amigos de profissão e o povo da moda (Carolina é totalmente fashion), é claro, estavam lá, e estão aqui. A saber, aqui nas fotos: Lenny Niemeyer, Glória Pires, Paloma Duarte, Edwin Luisi e Felipe Veloso. Grupo seleto, pois Carolina tem isso. Sempre foi seletiva.

Glória Pires no lançamento do livro de Carolina Ferraz, na Livraria da Travessa

Edwin Luisi também compareceu à noite de autógrafos

BORBULHANTES

NO BRASIL, nacionalismo é confundido com comunismo. De um modo pejorativo. Uma completa desinformação do que seja uma coisa ou a outra... AFONSO ARINOS, grande homem, udenista, nunca perdeu a sensibilidade social... BILAC PINTO, também da UDN, assinou a criação da Petrobrás... PEDRO ALEIXO se recusou a assinar o AI-5... O HOMEM PÚBLICO, por se posicionar à direita, não tem que ser contra o seu país e o seu povo. A não ser que seja tutelado pelos interesses do mercado, que fala pela voz da mídia corporativa... HOJE SERIA um dia para estarmos todos contristados devido ao leilão do Pré Sal de ontem, que jamais deveria ter ocorrido. Não agora. Não dessa forma... CAUSA ESTRANHEZA um governo com altíssima rejeição, eivado de denúncias de corrupção, proceder de maneira açodada na venda de nosso Pré Sal... NESSES DOIS anos já foram três leilões! Enquanto Dilma, em seu governo e meio apenas leiloou um poço. Por quê essa pressa?... A RIGOR, é um escândalo a maneira atabalhoada como se está procedendo nessas vendas, com avaliações pouco precisas, quando agora temos uma produção diária de 3,1 milhões de barris de óleo... ILDO SAUER, ex-diretor da Petrobrás, professor da USP, respeitadíssimo, homem honrado, e são poucos, diz que é urgente realizar-se uma melhor avaliação, detalhada e cuidadosa, do que existe no Pré Sal. O que ainda não foi feito... QUALQUER LEILÃO depende do leiloeiro. Até de figurinha da Copa do Mundo, que dirá de poço de petróleo. Existe um tipo de leiloeiro que joga o preço onde quer, e aquilo que é traduzido em ágil de 500% sobre o valor pode ser uma estratégia bem-sucedida dele, que jogou o preço inicial lá em baixo e vendeu por 5 o que valia 10... MEUS AMIGOS, o Pré Sal é a maior descoberta de petróleo e gás no mundo nos últimos 50 anos... EXISTE UMA avaliação do engenheiro Paulo César Ribeiro Lima, ex-Petrobras, assessor parlamentar no Senado, de que o governo fez tantas renúncias para a exploração do Pré Sal pelas petroleiras estrangeiras, que esse custo para nosso país do ponto de vista da receita tributária poderá chegar a 1 trilhão de reais!... PRESTEM ATENÇÃO. Não é renúncia para resolver o problema da fome no Nordeste, do saneamento público no país, da despoluição de nossas águas, da educação de nossas crianças, da saúde pública nacional... É RENÚNCIA para incentivar empresas que faturam por ano 50, 250, até 500 bilhões de dólares, como é o caso da chinesa... SOB O TOSCO argumento de que, se não se fizesse isso ou aquilo, as petrolíferas não viriam procurar petróleo no Brasil, começaram a fazer concessões. Tais como: “vamos reduzir o conteúdo local, para elas poderem comprar onde quiserem”; “vamos permitir que tragam do exterior todo o seu material, seus equipamentos, sem restrições” e, depois dos pés e das mãos, foram dando os braços as pernas, a cabeça... ESTÃO VENDENDO campo já em produção, sem qualquer risco, com o óleo já jorrando, borbulhando. Uma vergonha. Desfaçatez... QUANDO TODO mundo sabe que o Pré Sal é tão bom que eles viriam de qualquer forma, com ou sem concessões... VIRIAM CORRENDO, aos sorrisos, fazendo reverências e trazendo flores e caixa de bombom Lindt... SE SOU PATRIOTA, se sou criterioso, não posso estar alienando e prejudicando o futuro do país... E QUEM VAI responder por essa dilapidação do bem público? Ora, meus amores, a História ensina que nós mesmos teremos que arcar com o prejuízo. O brasileiro cordial de que fala Sérgio Buarque de Holanda... JANAÍNA PASCHOAL continua encontrando espaço para exibir seu talento histriônico.... A MINISTRA do STF Rosa Weber a aceitou como oradora, por 20 minutos, na audiência pública que tratará sobre a descriminalização do aborto, nos dias 3 e 6 de agosto no Supremo Tribunal Federal... TEREMOS MAIS uma performance de Janaína Paschoal. Será que ela vai balançar os cabelos? Balançar a bandeira? Balançar a roseira? Ou os três? O povo quer saber... SEM QUERER diminuir nossos astros do gramado, em outros campos o Brasil também dá de goleada. Vejam na medicina. Neste ano 2018, três nomes no mundo serão homenageados como Membros Honorários da Sociedade Americana de Ecocardiografia. Um deles é o nosso médico, dr. Arnaldo Rabischoffsky... DOUTOR RABISCHOFFSKY vai se juntar a apenas 23 outros luminares da especialidade no mundo que, desde a fundação da entidade, mereceram tal honraria... ELES SÃO celebrados por suas inovações na ciência e por servirem de inspiração a todos... E IMAGINAR que há anos o afável e eficiente dr. Arnaldo atende a todos no Pró Cardíaco, com sua habitual eficiência e cordialidade, sem arrogâncias nem máscaras. Um médico de tal proeminência internacional. Assim são os sábios... DIA 13, o general Braga Neto vai à Associação Comercial RJ fazer um balanço da Intervenção Federal. A reunião começará pela manhã, mas ele chegará às 12h e partirá às 13h. Em ponto... O LIVRO DA DISCÓRDIA foi enfim liberado para venda. “O diário da cadeia”, cujo autor se assina com o pseudônimo Eduardo Cunha, levando a crer se tratar de uma autobiografia do deputado preso, mas não é, motivo de debate dos magistrados do Rio de Janeiro, já pode ir para as livrarias, criando jurisprudência. Os desembargadores do TJ-RJ entendem que o uso de um pseudônimo na obra de ficção é um direito, e que a liberdade de expressão e manifestação deve ser resguardada...

A VEREADORA MARIELLE já tem sucessora na Comissão de Defesa da Mulher da Câmara Municipal. Foi eleita por unanimidade para ocupar a vaga deixada por ela com sua morte, a vereadora Luciana Novaes, do PT, que preside a Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Houve disputa. Ela concorreu com Vera Lins, Teresa Bergher e Tânia Bastos.

Com João Francisco Werneck