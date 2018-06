Borbulhando com a Petrobras

O ASFALTO vai tremer hoje, na Av. Rio Branco. Os maiores especialistas no tema Petrobrás, a história (real) da empresa, seus bastidores, os mais profundos intestinos, estarão reunidos para o Seminário realizado pela Associação dos Engenheiros da Petrobrás e o Clube de Engenharia, com o tema: “O Mito da Petrobrás quebrada, política de preços e suas consequências para o Brasil”... SOBRE A PETROBRÁS, existe uma peculiaridade curiosa. Atualmente, escreve-se Petrobras sem acento, não sei se devido à reforma ortográfica ou à reforma neoliberal, quando ela foi aberta ao mercado de ações e quiseram trocar o Brás para Brax. Depois, retornou como Bras, sem acento... MAS SEUS FUNCIONÁRIOS, em sinal de respeito ao nome próprio da empresa, à sua história e tradição, insistem em manter seu nome acentuado. Penhorada, obedeço... A ENTRADA É franca, das 17h às 20:30h, Av. Rio Branco, 124, 20º andar... POR FALAR em Petrobrás, me lembrei de um parente. O Pedro Parente. Vamos ouvir o que fala dele quem tem conhecimento de causa, o Fernando Siqueira, presidente do Conselho Fiscal da Petros... “PEDRO PARENTE foi conselheiro da Petrobrás de 1999 a 2002, nesse período assumiu a presidência do Conselho de Administração, que é o órgão máximo da empresa. Nessa gestão dele aconteceram prejuízos imensos... UM DELES, a venda dos ativos, de 36% de suas ações na bolsa de Nova York. Segundo nossos cálculos da AEPET, elas valiam 150 bilhões, e foram vendidas por 5 bilhões de dólares. Com grandes prejuízos que a Nação levou, a Petrobrás e, em consequência, o próprio povo brasileiro... DEPOIS, TEVE O caso da troca de ativos com a Repsol argentina, que é a empresa irmã caçula das 7 irmãs do Petróleo. A Petrobrás deu um patrimônio teoricamente de 500 milhões de dólares. Que, na realidade, nós calculamos, valiam dois bilhões e 300 milhões de dólares. E a Repsol, em contrapartida, deu ativos como se fossem de 500 milhões, para as duas juntas formarem uma terceira empresa... EM DOIS DIAS, esses ativos perderam 330 milhões de dólares, na crise da Argentina, que todo mundo já previa, que já se sabia que iria acontecer. Já se sabia que a Petrobrás teria prejuízo. E a Petrobrás declarou no balanço que perdeu esses 330 milhões de dólares... A PETROBRÁS deu dois bilhões de dólares em troca de 170 milhões. Nós acionamos o Sindipetro do Rio Grande do Sul, que entrou com uma ação, ganhou a liminar, e a liminar foi cassada pelo presidente do STJ... PASSADOS MAIS DE 5 anos, um juiz do STJ viu o processo, percebeu a gravidade do assunto e o reativou, e Pedro Parente é réu nessa ação... OUTRO PONTO polêmico foi a negociata com o Eike Batista sobre a Termoluma, uma termoelétrica em que ele botou o nome da Luma de Oliveira, no Ceará, em que os preços da tarifa eram extremamente superfaturados, e a Petrobrás ficou encarregada de pagar, ia ter um prejuízo de 350 milhões de dólares, negociata direta dos dois... PARA ESTANCAR esse processo, entrou o diretor Ildo Sauer, comprou a Termoluma, e reduziu o valor de 300 para 150 milhões. Não teve como reduzir mais porque já estava em andamento... AGORA PEDRO Parente veio para presidir a Petrobrás, oriundo da Bunge, uma multinacional do agronegócio, que quer entrar na distribuição do combustível. Tentou comprar a Agro, quer comprar a BR... ACREDITO QUE A Bunge deva estar por trás desse interesse de comprar a BR Distribuidora, joia da coroa, que dá o melhor fluxo de caixa para a Petrobrás, leva combustíveis aos confins do país, se fosse privada, não iria sacrificar o lucro, é uma estatal estratégica... VENDER A MAIORIA dessa empresa significa que os ribeirinhos do Norte e Nordeste não terão combustíveis, pois uma empresa privada não vai se sujeitar a ir até lá para não ter grande lucro. O objetivo principal é vender à Bunge... A GESTÃO DE Pedro Parente na Petrobrás, como conselheiro e depois como presidente do Conselho, foi desastrosa”... TRADUZINDO: O projeto é vender as joias da “coroa” brasileira a preço de banana, e o povo pagar combustível a preço de dólar e, com isso, tudo passa a ser valorado da mesma forma, destrói-se o empresariado nacional e se multiplica a miséria. Este é o plano. Precisa desenhar?...

Luma deOliveirainspirou onome de umatermoelétricano Ceará, aTermoluma,vendida porEike Batistaà Petrobrás,quando PedroParentepresidia oConselho deAdministraçãoda empresa

------------------

BORBULHANDO COM A CULTURA

ARTISTAS SE manifestam amanhã na Cinelândia, celebrando seis anos da Lei Municipal do Artista de Rua. Enquanto isso, o deputado Eliomar Coelho une esforços junto a seus pares para a audiência pública do próximo dia 11, na Alerj, quando será discutido seu projeto de lei estadual, que dispõe sobre a apresentação de artistas urbanos e de manifestações culturais em logradouros e espaços públicos... A IDEIA É ratificar a nível estadual o que já é garantido por lei pela Constituição Federal: a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação é livre e independe de censura ou licença... E, COMO DISSE ontem aqui o Amir Haddad, vamos exorcizando os maus espíritos. Vulgo espíritos de porco... FALAR NISSO, precisamos mesmo de um descarrego forte. Muita oração. Vejam o caso da Feira de São Cristóvão, que o JB mostrou no domingo. Na iminência de fechar, por descaso, e até pressão, da própria Prefeitura! De dia falta água, de noite falta luz... VIMOS COMO a prefeitura tratou a manifestação do Jongo da Serrinha, uma tradição, como ela ignorou e mesmo prejudicou o Carnaval, como restringiu os incentivos à cultura, praticamente a inviabilizando na cidade... O QUE SE quer? As trevas absolutas na luminosa cidade do Rio de Janeiro? Retornar ao período inquisitorial, em que tudo era pecado, condenável e feio? Trancar todas as portas, fechar todas as cortinas para impedir que penetre, em nosso cotidiano, em nossos corações, qualquer fresta de graça e inspiração?... QUE TODAS as mulheres se cubram e todos os homens se curvem, e passemos a ser um povo sóbrio, robotizado e entristecido, só nos sendo permitido cantar hinos e louvores, e mesmo assim os que forem do selo da gravadora da igreja de determinado bispo?... E QUE NOSSAS frustrações daí advindas sejam resolvidas por debaixo dos panos, na base da hipocrisia, receita milenar dos que reprimem e dos que são reprimidos?... NESTE DOMINGO passado, o maior cinema a céu aberto do mundo exibia uma versão remasterizada de “A Noviça Rebelde”. Os espectadores estavam imersos nas aventuras da família Trapp, ligados na Julie Andrews rodopiando nas colinas de “edelweiss”, e eis que, no final do filme, surpresa!.. CENTO E VINTE JOVENS do Coral São Vicente A Cappella entraram em cena, ao vivo e a cores, entoando as canções do musical de Robert Wise, levando a plateia às lágrimas e palmas entusiasmadas. Assim se encerrou, com chave de ouro, o último Shell Open Air na Marina da Glória...

-------------------

BORBULHANDO COM O SAMBA E OS RUSSOS

REAGEM OS TAMBORINS. Para as escolas de samba é momento de definir enredos para 2019. A Portela, no sábado, apresentou seu enredo “Na Madureira Moderníssima hei sempre de ouvir cantar uma Sabiá”, de autoria da carnavalesca Rosa Magalhães... A HOMENAGEADA da Escola de Madureira é a cantora e compositora Clara Nunes... A SÃO CLEMENTE foi mais uma que bateu o martelo do enredo do ano que vem. O lançamento será no domingo próximo e a única certeza sobre o tema é que terá um conteúdo “crítico”, o que é um aspecto forte no estilo do carnavalesco Jorge Silveira... A PARAÍSO DO TUIUTI já anunciou seu enredo para 2019. Por sinal bem divertido e crítico. Virá relatando a história do bode eleito vereador em Fortaleza, e fazendo um apelo ao voto consciente... O CURIOSO CASO do professor que sumiu. Para falar de Petrobrás, o professor de Finanças Carlos Heitor Campani, da UFRJ, foi um dos entrevistados pela GloboNews neste fim de semana. Talvez não se esperasse que o convidado atacasse a política neoliberal de preços da estatal brasileira. Incrédula, a apresentadora propôs breve intervalo. No retorno, puff: ele já não estava no estúdio… OS BILIONÁRIOS russos continuam a desafiar o Reino Unido. Agora é o colecionador de arte Alexander Ivanov. Ele está acusando a Alfândega britânica de ter perdido e danificado vários tesouros raros de sua coleção de 600.000 libras. Ele afirma que peças suas foram apreendidas a caminho do museu Fabergé, em Baden-Baden, Alemanha, mantido por ele próprio, Ivanov! Que ladrão desinformado... O COLECIONADOR russo também reclama que dois dos seus itens em poder da alfândega foram arrematados em leilão da HM Revenue and Customs, órgão do governo que levanta recursos para os projetos sociais de Sua Majestade... IVANOV FICOU famoso ao arrematar em leilão da Christie’s, por nove milhões de libras (R$ 45 milhões), o ovo Fabergé mais caro do mundo. Um único ovo por 45 milhões!... COM ESSA GRANA eu comprava a galinha dos ovos de ouro, botando lingotes de ouro todos os dias do ano em meu galinheiro... POR FAVOR, se você for à bucólica cidade de Saint-Quentin, na Picardia, não procure pelo prefeito, pois lá tem é prefeita, Frederique Macarez. A Madame é ela mesma, que recebeu o colecionador Marcio Roiter. E em comum eles têm a forte paixão pelo Art Déco...DE LÁ, MÁRCIO foi visitar a neta na Alemanha, e brincar de pique-esconde com ela na Floresta Negra, bem em frente à casa dos outros avós...

----------------

O ASCO, maior congresso do mundo sobre oncologia, em Chicago, concluiu domingo com resultado que pode mudar a abordagem em relação ao Câncer de Mama. O estudo clínico TAILORx, fase III, mostrou que em certos tumores em estágio inicial não será necessário passar por quimioterapia após a cirurgia. As mulheres poderão ser tratadas com terapia hormonal, mais amena e com menos efeitos colaterais.

-----------------

Com João Francisco Werneck