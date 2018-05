Rappers, as novas majestades da moda no mundo e no MTV MIAW 2018

POR MUITAS DÉCADAS, estar associado ao hip-hop foi visto como roubada para as marcas de moda de luxo. Mas agora todo mundo quer estar colado nos rappers. Eles são as novas majestades da moda no mundo. No Brasil, a tendência ainda não chegou tão forte, mas tá chegando. Nos últimos dois anos, mais de uma dúzia de marcas de luxo - incluindo Louis Vuitton, Saint Laurent e Marc Jacobs - apresentaram artistas de hip-hop em suas campanhas publicitárias. Sem esquecer que Anne Wintour teve ao seu lado, no último desfile na Condé Nast, a rapper Cardi B, do Bronx, que estourou no Norte ano passado. E que se saiba uma das últimas celebs a se sentar ao lado da editora poderosa foi Elizabeth II.

NO MTV MIAW, que estreou bombando no Brasil, com primeiro lugar de audiência nos canais pagos, entre mulheres dos 18 aos 24, o visual era rapper. Looks personalíssimos. A premiação foi no Credicard Hall, em São Paulo, e rolou também na internet. A marca foi TT mundial com a #MTVMIAW2018, que recebeu 322 milhões de votos da audiência, escolhendo seus favoritos em 28 categorias. O tapete não era vermelho, era o Pink Carpet. Com Whindersson Nunes, o czar dos likes, como apresentador da premiação. Desfilaram no Carpete Rosa, Cleo Pires, Mariana Goldfarb, Rafael Uccman, Projota, Luisa Sonza, Nah Cardoso, Maria Eugênia Suconic, Karol Conka, Felipe Neto. O momento mais eletrizante foi quando Taís Araujo entregou o prêmio Transforma MIAW à filha de Marielle Franco, Luyara Santos. E ainda teve shows de Pabllo Vittar, Anitta, Jojo Maronttinni, do trio Alok, Zeeba, IRO e mais e mais. Eles são os novos formadores de opinião também na moda.

Desfile de looks no Pink Carpet

BORBULHANTES

EMULADOS PELO momento, os professores da USP e da UNESP, Universidade Estadual de São Paulo, também deflagraram greve... NA USP, a greve iniciou na terça. Na Unesp, ontem, por tempo indeterminado... A GREVE É uma reação à proposta de reajuste salarial de 1,5% dos reitores das universidades estaduais paulistas... OS DOCENTES DA UNICAMP realizaram uma paralisação de dois dias, terça e quarta, e mantêm o estado de mobilização... FOI UMA semana positiva para o ex-presidente Lula, com o TRF3 restabelecendo os seus direitos e prerrogativas como ex-Presidente, e com o plenário do STF decidindo não julgar a consulta sobre a possibilidade de um réu em ação penal se candidatar à Presidência da República... NA VERDADE, não era uma consulta, mas uma provocação, com nome, endereço, telefone e raios X dentário... POR LEI, as consultas devem ser sobre teses em abstrato para evitar julgamentos antecipados... A “CONSULTA” mirou em cheio em Lula, que cumpre pena e, talvez por sorte dele, também em Jair Bolsonaro, que é pré-candidato e responde a ação por incitação ao estupro no Supremo... AS BOAS NOTÍCIAS continuaram a chover sobre Lula. Com um Manifesto, em que afirmam que Lula é um preso político e pedem para a comunidade internacional tratá-lo dessa forma, 300 intelectuais estrangeiros notáveis chamam o processo contra o ex-presidente de “kafkiano”... RESPEITÁVEIS COMO Thomas Piketty, o economista francês, a ativista americana Angela Davis, o professor do MIT Noam Chomsky, o filósofo esloveno Slavoj Žižek são signatários do Manifesto, que alega que o juiz Sergio Moro agiu com parcialidade: “O magistrado escolheu o réu e, atuando como investigador, promotor e juiz, condenou-o por ter cometido ‘atos de ofício indeterminados de corrupção’.” ... ELES TAMBÉM lembram que, Rosa Weber, “se a Corte estivesse analisando a questão constitucional em abstrato”, teria votado de outra forma no julgamento do habeas corpus de Lula no STF... PROFESSORES DOUTORES, reitores, pesquisadores, diretores das mais importantes universidades do mundo... HARVARD, CAMBRIDGE, Berkeley, Ucla, Pensylvania, Brown University, Hebrew University in Jerusalem , Institute for Social Research, Frankfurt/M, University University of Michigan, Université Sorbonne Paris Cité, Hochschule für Technik und Wirtschaft, Berlin, École des Hautes Études en Sciences Sociales (Paris). São algumas entre as centenas de instituições... FIQUEI ENCABULADA diante do vexame de nosso Judiciário aos olhos do mundo... QUANDO VEJO os lá de fora terem visão tão impressionante sobre o que se passa no Brasil, eu me encolho confusa e constato que meu país está doente. A insegurança nos domina, não sabemos que rumos tomará nosso país... AS FORÇAS Armadas não se deixam contaminar por uma classe média ensandecida, ignorante e desaforada, que pede Intervenção Militar Já, chama a Globo e o Temer de comunistas e ofende o comandante do Exército no Twitter com xingamentos por não ver seus caprichos satisfeitos... VEJO O TEMER falar em sua preocupação com a merenda das crianças na TV e seus ministros sentirem o mesmo “pelos seres humanos”, e me surpreendo com esse zelo repentino, quando, desde que tomaram o poder, jogaram os seres humanos do Brasil nessa situação de tragédia, esfomeados, penando de fila em fila, pedindo empregos, e eu revendo o filme da Era FHC, quando o bem mais precioso era conseguir um subemprego, percebendo um subsalário... E DEIXARAM os pobres ao relento, sem perspectiva de teto, pão, remédio, atendimento nos postos de saúde... TUDO EM nome da conveniência e do domínio do tal “mercado”. Que não tem rosto, nem coração... E FICO pensando se esses homens, que se aboletam no poder, que têm rosto, não terão sequer um pedaço de remorso ou consciência do mal que estão praticando?... QUANDO VÃO a Londres e se hospedam no Dorchester, ou vão a Paris e ficam no Crillon. Ou se instalam em seus apartamentos de Nova York, em Lisboa, em Miami... NÃO LHES SOBRA um tempo para pensar nos muitos que estão morrendo e sofrendo por seus crimes de lesa-pátria?... SUA A-PARENTE preocupação com o povo não comove a ninguém. Só o povo brasileiro sabe o que está passando, o único recurso que lhe sobra é se desesperar...

INTRIGA UMA CERTA AACIRJ ter sido criada, com sigla semelhante à da CIRJ, integrante do Sistema Firjan. Intriga ela expedir boletos de cobrança aos sócios de sua quase xará, CIRJ. A AACIRJ - Associação de Apoio ao Comércio e Indústria do Estado do RJ - a Firjan não conhece nem ouviu falar. Seu site é bem feito. E só. A sede é uma sala em Madureira. A Firjan avalia medidas judiciais cabíveis...

Com João Francisco Werneck