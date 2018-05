Sua Alteza, a princesa Adedoyin Talabi

Na última semana, falou-se muito em realeza e em integração de raças na monarquia. O casamento da afro americana Megan Markle com o príncipe Harry da Inglaterra causou um frisson de excitação em muitos, e de irritação em outros tantos, resistentes à queda de preconceitos anacrônicos, em desacordo com qualquer tempo.

Hoje, tenho o prazer de trazer à página uma princesa de fato, e negra. Ela pertence a uma tradicional dinastia Yoruba, cuja origem remonta a muitos séculos. Trata-se da princesa nigeriana Iya Adedoyin Talabi Faniyi. Sua família descende diretamente de ancestrais que encontraram o Rio Osun (Oxum), pela primeira vez, e fundaram a cidade nigeriana de Osogbo. Atualmente, ela é a conselheira do rei, desde 2010, de Osogbo, Oba Jimoh Oyetunji Olanipekun Larooye II. Osogbo é a capital do estado de Osun.

A princesa nigeriana Adedoyin Talabi

A princesa, ainda criança, foi adotada e criada pela famosa artista austríaca Susanne Wenger, que morou na Nigéria por mais de 50 anos, e fez vários trabalhos artísticos na floresta de Osogbo, inclusive criou o Bosque de Osun (Oxum), Casa de Osum e Odé, o guardião das águas, tombado como Patrimônio Imaterial da Humanidade, do qual a princesa é sacerdotisa.

Adedoyin chegou ao Rio de Janeiro na quarta-feira passada, trazida pelo Instituto Goethe de Salvador, na véspera do 25 de maio, Dia da África, com o único propósito de falar sobre intolerância religiosa.

É uma princesa simples, que não calça sapatinho de cristal, mas sandálias, não se hospeda em palácios, mas na casa de Candomblé Ilê Axé Omin Oin, no bairro da Abolição, não flerta com luxos supérfluos, nem com a mídia, é simples e tem a inteligência da modéstia.

Sua nobreza não está apenas no título, mas também na sabedoria. É alta sacerdotisa em seu país, com sete títulos religiosos. Culta e estudada, é mestre em Estudos Africanos pela Universidade de Idaban, é certificada em Literatura Oral Iorubá pelo Departamento de Línguas e Literaturas Africanas na Universidade Obafemi Awolowo Ife-Ife e bacharel em Artes (Yoruba) pela Universidade de Llorin.

Ela é reconhecida em todo o mundo por sua luta pela preservação e a promoção da religião e da cultura africanas na Diáspora. Antes de vir ao Rio, passou duas semanas na Bahia, a convite do Goethe Institut, numa residência artística, quando foi recebida com honra e glória nos terreiros mais importantes de Salvador, como o Gantois e a Casa Branca do Engenho Velho, onde realizou encontros e palestras.

Aqui, seu anfitrião foi o Babalorixá Pai Jô de Osoguian do terreiro Ilê Axé Omin Oin. Lá, ontem, Dia da África, ela fez sua palestra, sempre sobre o tema que a inspira, a liberdade religiosa.

Sua pregação é a do “respeito e do amor ao próximo: este é o caminho”, nos disse. E completou: “Na Nigéria, aprendi o que é a dor e a intolerância. Aprendi do que o ódio é capaz. Por isso escolhi este caminho, o do amor”. Na sua plateia, vários representantes do movimento negro, do Candomblé e demais personalidades.

A princesa nigeriana Adedoyin Talabi no trono com os membros da Casa de Candomblé do Babalorixá Pai Jôde Osoguian, no bairro da Abolição

Em seguida Sua Alteza, a princesa Adedoyin Talabi Faniyi, embarcou de volta para Osogbo. Não sem antes deixar uma mensagem para o povo brasileiro, através desta coluna: “O Brasil passou por diversas influências culturais, o que resultou em sua pluralidade religiosa. Não podemos deixar de falar do panorama político que o país enfrenta nos últimos anos, com impeachment e crise econômica. Para este momento de tensão política, peço aos Orixás que o abençoem, lavem as notícias ruins e tragam paz e serenidade. O brasileiro precisa muito disso”. Axé!

Borbulhantes

2019 SERÁ o Ano Fernanda Montenegro. Ela completará 90 anos, lançará a fotobiografia, receberá em fevereiro a Grande Homenagem do Prêmio Cesgranrio, lançará mais um filme, já em conclusão, e, sondada sobre a ideia de ingressar na Academia Brasileira de Letras, deixou aberta essa possibilidade, caso surja a vacância... SÓ FALTA MESMO articular o lançamento do Selo Fernanda Montenegro... BOM VER TUDO isso acontecendo no viço e na lucidez de uma Fernanda que não tem idade... DILMA ROUSSEFF anda muito bem-humorada nos últimos dias. Ontem, ela postou vídeo no Instagram, ironizando a crise dos combustíveis com a paralisação dos caminhoneiros... A EX-PRESIDENTA aparece pedalando, e ainda exibe as hashtags #vidasaudável e #bikeévida. Esqueceu de postar #UmDiaDaCaçaOutroDaCaçadora... E DIZIAM que a Dilma transformaria o Brasil numa Venezuela, com desabastecimento, greves, filas. Não é à toa que ela anda risonha, leve e pedalando... DANNY GLOVER, o ator Embaixador da ONU, chegando ao Rio para a reunião com religiões de matriz africanas promovida pela Comissão Popular da Verdade... SERÁ NO domingo, às 16 horas, no Centro do Teatro do Oprimido, na Lapa... NA VÉSPERA, o ativista americano vai estar no seminário “A que serve a Constituição? Criminalização dos Movimentos Sociais e Direito de Resistência”, que a Defensoria Pública promove em sua sede... JANDIRA, WADIH, Molon, Glauber Braga, os deputados mais combativos do RJ, já confirmaram, bem como MST, MTST, MLB, os movimentos sociais mais ativos... A CHAPA DAS denúncias vai esquentar. As máquinas mortíferas do Danny Glover serão café pequeno... E O GLOVER vai visitar o Lula ou não vai?... INTERESSANTE O processo efetivo da afirmação negra. Começo a ver, no bojo dessa crise de desemprego, oferecimentos de oportunidades específicos para “profissionais que sejam negros”. O que não deixa de ser boa iniciativa... A PROPÓSITO, que mico o da prefeitura de Macaé. Está movendo processo administrativo contra a educadora Sabrina Luz, devido à denúncia de ela ter passado em sala de aula o filme “Besouro”, sobre a capoeira e religiões de origem africana... ORA ESSA! Só acolher a denúncia já é um absurdo. O ensino da cultura afro indígena é Lei no Brasil... NÃO SE PODE constranger ou assediar professor algum por pretender cumprir a lei e mostrar ou debater a história do povo brasileiro... QUEM NÃO tem competência para praticar a gestão pública que não se estabeleça... CERVEJA NÃO vai faltar não. Caminhão da Skol, os caminhoneiros estão deixando passar. E ainda com votos de boa viagem. Mas parece que alguns engradados ficaram esquecidos por lá na estrada, que motorista também é filho de papai do céu, hehehehe... EM DEFESA da Democracia e Contra os Retrocessos é o tema do 6º Encontro Nacional de Blogueir@os e Ativistas Digitais, que se encerra hoje em São Paulo... DOIS DIAS de debates dos profissionais da blogosfera sobre os desafios em tempos de golpe e retrocessos brutais... TUDO EM tempo real, https://www. facebook.com.baraomidia/videos/132785740748622/ ...

NO LEME, dia 9, a 1ª Marcha Pelos Oceanos no Brasil. É um alerta da ONU para o problema dos plásticos nos rios e oceanos, que, em 2050, terão mais plásticos do que peixes, se não houver reação. Apenas 14% dos plásticos produzidos no mundo são coletados e reciclados. A Marcha terá teatro infantil, às 10h, e caminhada pela orla de Copacabana, todos de camiseta azul...

Com João Francisco Werneck